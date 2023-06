Il costume è un filo: Georgina Rodriguez da guardare con cautela

Le vacanze sono iniziate anche per le wags più famose, non poteva mancare all’appello una Georgina Rodriguez sempre più bollente.

La compagna di Cristiano Ronaldo vuole mettere la freccia nella competizione contro le altre colleghe, le sue foto sono ad alto tasso sensuale con un mini costume e un fisico esplosivo da mostrare su Instagram.

Terminato il campionato arabo, c’è un quesito che forse più di tutti riguarda una delle coppie più consolidate nel mondo del calcio. E in questo caso, resta un interrogativo unico al mondo: come spendere i 200 milioni di euro ingaggiati in una stagione? Il “problema” della coppia Ronaldo-Rodriguez è quello invidiato da tutto il mondo, le vacanze sono appena iniziate e possono concedersi ogni tipo di lusso.

Non è un caso come in barca stanno girando in lungo e in largo, sarà una lunghissima vacanza questa per Georgina Rodriguez, che mostra le forme al suo pubblico e al suo compagno.

Rodriguez hot col costume mini

Non è un caso come la stagione estiva sarà quella dove vedremo molto probabilmente la vacanza dei due quasi minuto per minuto. Cristiano Ronaldo è in attesa di riscatto, vuole ricaricare le batterie dove le delusioni nel calcio arabo: non ha vinto lo scudetto arabo e la coppa, ha ricevuto delle critiche e sta puntando ora a un super team per l’Al Nassr. Fa quasi il direttore sportivo in pectore dalla barca, mentre la sua compagna infiamma i followers: il costume della Rodriguez fatica a contenere il suo fisico.

Il due pezzi verde copre la Rodriguez, ma i fan sono impazziti per questa serie di scatti inediti. Che vengono mostrati sui social in tutta la loro interezza, i followers da tutto il mondo stanno commentando, facendo diventare virali questi scatti. Commenti che arrivano in tutte le lingue del globo, Georgina ha quasi cinquanta milioni di fan, l’interesse su di lei diventa mondiale e spesso.

Famosa per essere la compagna di Cristiano Ronaldo e per queste foto, Georgina Rodriguez si gode le vacanze e questa sorta di esilio dorato poi in Arabia. CR7 continuerà a giocare e a incassare corposi assegni nell’Al Nassr, da rinforzare con altre stelle provenienti dall’Europa, come già avvenuto con Ziyech dal Chelsea. Un trionfo in Arabia allargherebbe ancora di più la sua platea social, ha superato da tempo i 500 milioni di fan, vuole puntare direttamente sul miliardo.