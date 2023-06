Fede Nargi, vestito cortissimo e gambe in vista: da batticuore

Federica Nargi in tutto il suo fascino e la sua sensualità, con il solito stile inconfondibile: abbigliamenti super provocante

Con la bellezza mozzafiato di Federica Nargi non si scherza affatto, e lo sappiamo piuttosto bene da tempo. La modella e showgirl sarda regala spettacolo in ogni sua apparizione, televisiva, social o mondana che sia e rimanere indifferenti al suo fascino è una missione impossibile, specie di questi tempi.

Che Federica sarebbe stata tra le principali protagoniste dell’estate social era facilmente intuibile e quello che stiamo vedendo lo sta confermando in pieno. Siamo del resto di fronte a una delle presenze femminili più amate in assoluto nel mondo dello spettacolo, in maniera trasversale dal pubblico. E che sul web è uno dei volti più cliccati, con un seguito su Instagram che viaggia molto oltre i quattro milioni di followers.

Stupenda e sempre più ammaliante, fin dagli anni di Striscia la Notizia, dove ha saputo imporsi nel cuore dei fan e degli appassionati del programma tra le veline più acclamate di sempre. Dopo il brillante quadriennio nel tg satirico, il via a una carriera ancora più scintillante nel mondo dello spettacolo, con una presenza che incanta sempre e comunque. E che ovviamente, con l’estate che sta pian piano entrando nel vivo, sta contribuendo ad alzare le temperature come non mai.

Federica Nargi, l’abito si solleva: gambe accavallate infinite, seduzione al primo sguardo

Federica si sta concedendo alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia e con i suoi amici in Sicilia, precisamente nella zona di Marzamemi. Meta balneare rinomata, con le immagini da parte di Federica che tra bagni in spiaggia e passeggiate serali, stanno regalando panorami e scorci estremamente suggestivi. Ma ciò che non può passare inosservato è il suo fascino senza limiti.

E così, seduta su di una panchina, Federica mette in mostra gambe perfette, in una delle pose più roventi e provocanti che si siano mai viste. Il vestito si solleva, le gambe accavallate accendono la passione e la fantasia dei fan in una storia Instagram che di sicuro avrà ricevuto reactions a forma di cuore a non finire. Un vero e proprio trionfo di sensualità che non delude mai le attese, lady Matri sconvolge e fa battere forte il cuore del suo pubblico e sembra aver appena iniziato a dettare legge nell’estate 2023.