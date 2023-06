Napoli gelato, 40 milioni: tegola per gli azzurri

Con l’arrivo ufficiale di Rudi Garcia in panchina, il Napoli inizia a programmare le strategie per il calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Mancano poco più di due settimane al ritiro di Dimaro, con la società al lavoro per cercare di consegnare al tecnico francese una squadra quanto più possibile completa. Oltre ai nuovi innesti, il club partenopeo è chiamato a risolvere casi molto spinosi.

Su tutti quello riguardante il difensore coreano Kim, che dopo un anno pare già essere giunto alla fine dell’avventura in terra campana. Sembra sempre più certo, infatti, il suo passaggio al Bayern Monaco, intenzionato a pagare la clausola da circa 70 milioni valida dal primo al quindici luglio.

Un’altra situazione che può infuocarsi nelle prossime ore è sicuramente quella di Victor Osimhen, ricercato dai più grandi top club europei. La società più avanti al momento è il Paris Saint Germain che, oltre a Leo Messi, potrebbe salutare anche Mbappé, deciso a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Nonostante queste delicate situazioni, la dirigenza lavora per cercare di regalare rinforzi importanti al tecnico francese, soprattutto a centrocampo. A tal proposito, l’obiettivo pare essere già stato individuato.

Il Napoli ha scelto Koopmeiners, è lui l’obiettivo primario: richiesta monstre dell’Atalanta

Il Napoli, come già accennato, inizia a lavorare per cercare di regalare a Rudi Garcia calciatori importanti per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione.

Per quanto riguarda la zona centrale del campo, l’obiettivo numero uno dei partenopei è l’olandese classe 1998 dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Il ragazzo si è reso protagonista di una grande stagione in maglia nerazzurra, che lo ha visto mettere a segno ben dieci reti e fornire quattro assist in 35 partite disputate.

Queste ottime prestazioni hanno attirato il grande interesse del Napoli, che a breve potrebbe avviare i contatti con la ‘Dea’ per cercare di imbastire la trattativa. Il club bergamasco, però, non intende privarsi facilmente del proprio centrocampista, tanto che la richiesta spaventa e non poco Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, Percassi non è intenzionato a trattare la cessione del centrocampista per meno di 40 milioni di euro.

Si tratta indubbiamente di una cifra molto importante, ma che il Napoli può decidere di investire per assicurarsi un calciatore dalle grandi qualità. Sul classe 1998 ci sono anche altri club europei, e questo rende ancor più complicata un eventuale trattativa. Il calciomercato degli azzurri è pronto ad entrare nel vivo, con De Laurentiis pronto a provare il colpo Koopmeiners. Rudi Garcia spera.