Dalla Serie B allo scudetto: colpo a sorpresa del Napoli

Dalla Serie B fino ad arrivare alla lotta per vincere lo scudetto la prossima stagione: il calciatore è pronto ad approdare al Napoli

Si tratterebbe di un colpo importante quello degli azzurri in questa prossima sessione del calciomercato estivo. A dire il vero, però, non si tratterebbe affatto della prima volta che il suo nome viene accostato al club campano. Allo stesso tempo sarebbe un colpo a sorpresa quello che il presidente De Laurentiis è pronto a piazzare a breve.

Ed anche di regalare a mister Rudi Garcia un importante elemento per andare a rinforzare quel reparto che, a dire il vero, si è dimostrato come uno dei più forti della scorsa stagione. Bisogna fare presto, però, visto che non ci sono solamente i campioni di Italia sulle sue tracce ma anche altre squadre pronte a bussare porte della società proprietaria del suo cartellino.

Napoli, pronto il colpaccio dalla Serie B: le ultime

Come riportato in precedenza il suo nome è stato accostato, in più di una occasione, al team azzurro. Anche se, a dire il vero, una vera e propria trattativa non è mai stata avviata. Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera diversa. Nahitan Nandez, da pochi giorni, ha conquistato la Serie A sul campo. Un anno di purgatorio, per il Cagliari, in cadetteria.

Con l’ottimo lavoro di mister Claudio Ranieri ed anche di una squadra di calciatori interessanti, i rossoblù sono ritornati nel massimo campionato italiano. Stiamo parlando di un calciatore che, comunque, veste anche la maglia della nazionale uruguaiana ed è stato un punto di riferimento del Boca Juniors. Il classe ’95 è uno dei migliori nel suo ruolo. Con le sue 33 presenze e 4 assist ha regalato prestazioni di altissimo livello.

Su di lui, però, non c’è solamente il Napoli ma anche altri top club italiani. Tra questi il Milan, la Juventus e l’Inter. Proprio i nerazzurri, nella scorsa estate, hanno fatto di tutto per portarlo a Milano. Il calciatore non voleva affatto scendere di categoria ed ha spinto per il trasferimento. Lo stesso che non è mai avvenuto ed è rimasto nell’isola controvoglia. Smaltita la delusione ha aiutato i suoi compagni ad ottenere questo importante risultato.

Adesso, però, dopo aver compiuto il lavoro intende cambiare aria e lo farebbe volentieri approdando nella squadra campione di Italia. Con il suo arrivo il centrocampo, impreziosito da Anguissa, Zielinski e Lobotka, andrebbe a rinforzarsi sempre di più.