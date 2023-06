Clamoroso Chiesa: “Al Napoli con lo scambio”

A quanto pare l’interessa per Federico Chiesa, da parte del Napoli, si sta intensificando sempre di più. Negli ultimi giorni, oramai, non si sta parlando d’altro se non di un suo possibile trasferimento nel team dei campioni d’Italia

Sui social network i tifosi partenopei sono letteralmente impazziti. Da quando la notizia di un possibile interesse del figlio d’arte, da parte del club campano, è aumentata sempre di più i sostenitori azzurri stanno iniziando già a sognare. Anche perché un trio che prevede lui da una parte, Kvaratskhelia dall’altra ed Osimhen al centro dell’attacco fa paura.

Ovviamente alle difese avversarie visto che si tratterebbe di un trio letale. A questo punto, però, si ipotizza anche un’altra soluzione: quella che porta ad un clamoroso scambio tra il Napoli e la Juventus. Segno del fatto che a Torino potrebbe approdare il calciatore azzurro che, nella passata stagione, ha fatto davvero molto bene quando è stato impiegato.

Napoli, Chiesa arriva? Si valuta un clamoroso scambio

Federico Chiesa al Napoli? Non è solamente Fantamercato. Anzi, l’interesse degli azzurri è fin troppo concreto per l’ex Fiorentina. La conferma arriva anche da un giornalista esperto in ottica calciomercato. Stiamo parlando di Paolo Paganini di ‘Rai Sport‘. A quanto pare i due club starebbero pensando ad uno scambio. Il classe ’97 in Campania, mentre un azzurro pronto a vestire la maglia bianconera.

Si tratta di Alessandro Zanoli che, negli ultimi sei mesi, ha giocato in prestito con la maglia della Sampdoria. Nonostante i blucerchiati siano retrocessi in B, il giovane difensore si è rivelato come uno dei migliori della sua squadra e soprattutto nel suo ruolo. Terzino destro di spinta, il giocatore può essere utilizzato anche come centrale difensivo. Si è tolto la soddisfazione anche di andare a segno in due occasioni.

Un nome che piace anche alla Juventus che si è inserita nella lista delle squadre che lo hanno puntato fortemente in questa sessione estiva di calciomercato. Il giornalista ha comunicato questo interesse grazie ad un messaggio che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Twitter. Il giovane difensore piace anche ad altre squadre, ma a questo punto in bianconero avrebbe molte possibilità di giocare titolare. Un’operazione che avrebbe un deciso conguaglio in favore della ‘vecchia signora’.

Soprattutto dopo l’addio di Juan Cuadrado, pronto a lasciare Torino dopo molti anni in cui è stato il titolare indiscusso della ‘Vecchia Signora’. Anche Allegri, quando lo ha avuto come avversario, ne è rimasto impressionato. Non è da escludere questo affare possa andare in porto.