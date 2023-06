Sonia Bruganelli, la verità sul futuro: l’ufficio stampa sbotta

Stavolta non tace e Sonia Bruganelli prende una posizione definitiva tramite le parole del suo ufficio stampa.

È stato un periodo di profondi cambiamenti per Sonia Bruganelli. La nota opinionista delle recenti edizioni del Grande Fratello ha interrotto il matrimonio con Paolo Bonolis, con il quale condivide anche il lavoro. I due sono rimasti in eccellenti rapporti, ma non sono più una coppia. Un cambiamento di vita e una presa di coscienza di una nuova tappa che si avvicenda. Evidentemente la stessa ventata di novità riguarda anche le scelte professionali.

La Bruganelli non vestirà più i panni dell’opinionista del noto reality show di Mediaset, al quale avrebbe altrimenti presenziato per la terza edizione consecutiva, nonostante i rumors che si sono susseguiti durante le ultime settimane, diffondendo la notizia opposta. La produttrice televisiva aveva optato per la via del silenzio rispetto alle tante voci e commenti, ma poi è intervenuta in modo netto attraverso il proprio ufficio stampa, non appena sono state condivise notizie più certe sull’edizione numero 8 del Grande Fratello Vip.

Il programma sarà svecchiato attraverso una rivoluzione sia nei parametri di selezione dei concorrenti sia per ciò che concerne il parterre che accompagnerà il presentatore, Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 8, che rivoluzione: cosa farà Sonia Bruganelli?

Saranno venti i coinquilini della casa più spiata di Italia, questa sembra essere una certezza. L’altra è che parteciperà nuovamente anche Giulia Salemi nelle vesti di opinionista social, come nell’ultima edizione. Per il resto circolano molti nomi, ma poche conferme. La produzione starebbe studiando diversi profili, ma fra questi non ci sarà Sonia Bruganelli. L’ufficio stampa dell’ex moglie di Paolo Bonolis, Sabrina Laganà, attraverso il proprio account social ha precisato in merito: “Se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti sarà – anche – per l’indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione! Sarà anche per questo”.

Un commento sarcastico sul fatto che la decisione in realtà sarebbe stata presa dall’ex opinionista in persona e non dai produttori dello show. Non sarebbe la prima volta che giunge una chiusura così netta per poi ritrovare comunque la Bruganelli in studio a commentare le vicende all’interno della casa. Stavolta a rendere più credibile la notizia sarebbero alcune produzioni nelle quali l’imprenditrice è impegnata, che non le darebbero tempo di essere altrove. A settembre si saprà con maggiore sicurezza.