Napoli, arriva l’erede di Lozano: beffata la big di Premier

Il Napoli sa di dover operare bene in sede di mercato visto che il suo status dopo lo Scudetto è cambiato. Lozano sembra essere al passo d’addio ma in tal senso è stato già individuato il suo erede. E viene beffata la big di Premier League inglese, da tempo sulle sue tracce.

Qualcosa dovrà per forza cambiare in casa Napoli, dal momento che molti big sono finiti nel mirino dei più grandi club internazionali. E’ normale dopo una stagione del genere. Il primo a lasciare sarà verosimilmente Kim, mentre sono da monitorare attentamente le situazioni di Lozano e di Victor Osimhen. Il messicano, infatti, ha un solo anno di contratto e senza rinnovo (per giunta con riduzione dell’ingaggio) saluterà. Su di lui ci sono club messicani e sauditi ed in tal senso gli azzurri hanno già individuato quello che sarà il suo erede largo a destra nel tridente di Rudi Garcia.

Azzurri, arriva l’erede di Lozano

Non è stata certamente una stagione memorabile dal punto di vista personale per Hirving Lozano. In generale nella sua parantesi all’ombra del Vesuvio ha vissuto di alti (pochi) e bassi (tanti) e non è quasi mai riuscito a trovare la giusta continuità realizzativa, se non con Gattuso.

Adesso sembra prossimo all’addio ed il Napoli ha già individuato quello che potrà essere verosimilmente il suo sostituto. Si tratta di Jasper Lindstrom, talentuoso esterno dell’Eintracht Francoforte che in Champions ha incrociato proprio la strada del Napoli nella stagione passata. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro e rappresenterebbe sicuramente una grande soluzione ed una freccia nella faretra di Rudi Garcia. Di piede destro, oltre che sulla fascia destra può agire anche a sinistra o da trequartista.

Lindstrom al Napoli

Classe 2000, ha già accumulato una buona esperienza, tanto nei club quanto con la Nazionale danese. Nella stagione che si è appena conclusa ha trovato la via della rete, tra Bundesliga, coppe europee e coppa di Germania, per ben nove volte, a conferma anche di quella che è la sua vena realizzativa. Sulle sue tracce da tempo c’era anche l’Arsenal, che però adesso è stata scavalcata, per così dire, dagli azzurri, che dunque lavorano per difendere la pole position.