Mauro Icardi al Milan: arriva l’annuncio in diretta

Icardi sogna il ritorno in Italia e il Milan si sta muovendo in questi giorni per acquistare l’argentino: c’è l’annuncio di un suo ritorno in Italia

Continua la calda estate dei tifosi del Milan. I rossoneri sono al momento sfiduciati da come si sta comportando la società sul mercato. Prima gli addii di Maldini e Massara e qualche settimana dopo la cessione di Tonali.

Sandro andrà al Newcastle e diventerà il calciatore italiano più pagato della storia. Il club inglese ha messo sul piatto 80 milioni di euro tra parte e fissa e bonus. Il giocatore lascia Milano dopo tre stagioni. Adesso sono attesi i rinforzi anche a centrocampo. Sulla lista c’è Frattesi, ma l’Inter è in vantaggio. Il Sassuolo spara altissimo e chiede circa 40 milioni di euro per il giocatore ex Roma.

Si cercano soluzioni diverse per rimpiazzare Tonali. Non sarà semplice poiché il numero 8 era diventato un punto cardine dello scacchiere di Pioli. Piace molto Milinkovic-Savic. Il serbo è in uscita dalla Lazio ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Lotito non apre ad un rinnovo e non vuole perderlo a zero. Su di lui c’è la concorrenza della Juventus che però vuole prima rinnovare il contratto a Rabiot. Non solo colpi a centrocampo per il Milan, ma si registrano grossi movimenti per quanto riguarda l’attacco. Tra gli obiettivi c’è Mauro Icardi.

Icardi-Milan: l’operazione può andare in porto

Il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa garantire 20 gol a stagione. Il solo Giroud non basta e il francese ha bisogno di riposare ogni tanto. La grande delusione dell’ultimo anno è stata Origi. Il belga è sul mercato e su di lui ci sono come i club turchi. In avanti è sfumato Thuram, il francese ha scelto l’Inter e si legherà ai nerazzurri a parametro zero. I rossoneri vogliono rispondere ai cugini portando a Milanello il loro ex capitano. Infatti sul taccuino della dirigenza rossonera c’è Icardi.

Mauro viene da un’ottima stagione al Galatasaray ed è pronto a tornare in Serie A. Vuole giocare la Champions League e secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Schiavone sta spingendo per tornare a Milano. Nei giorni scorsi Wanda Nara era nella città lombarda e ha pubblicato delle storie enigmatiche. Gli interisti sperano che Icardi non possa tradirli, ma Mauro ha già dato l’ok per il trasferimento. Il club dovrà iniziare a trattare col PSG. La squadra francese detiene il cartellino dell’argentino.