Giuntoli-Juve, accordo a un passo: cosa manca per chiudere l’affare

Giuntoli-Juve, accordo! Giorno dopo giorno, la telenovela dell’estate pallonara regala qualche novità. Ecco le ultime notizie.

Il 1° luglio è la data. Non è soltanto l’inizio ufficiale del calciomercato è anche, e soprattutto, l’inizio ufficiale della stagione 2023-2024. E c’è ancora chi si trova in mezzo ad un guado.

Esattamente come Cristiano Giuntoli che ormai da qualche settimana sta inscenando, insieme al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, una telenovela che farebbe impallidire la secolare tradizione sudamericana. Breve riassunto delle puntate precedenti. Cristiano Giuntoli è il direttore sportivo del Napoli, società alla quale è legato da un contratto con scadenza 30 giugno 2024.

Da tempo ormai il dirigente della società partenopea ha però un accordo con la Juventus che lo ha scelto come nuovo responsabile dell’area tecnica. Il numero uno del Napoli si sta opponendo a questa operazione e sta cercando in tutti i modi di ritardare l’approdo del suo dirigente presso l’odiata avversaria. Ogni giorno potrebbe rivelarsi quello giusto per la liberazione del dirigente partenopeo, ma il via libera del presidente del Napoli tarda a arrivare.

E il tempo passa… Cristiano Giuntoli vorrebbe finalmente svincolarsi dalla società partenopea per iniziare il nuovo progetto bianconero. A Torino lo attendono con ansia ma sembra che Aurelio De Laurentiis provi un gusto particolare a complicare la vita alla società bianconera.

Giuntoli-Juve accordo!

Cristiano Giuntoli è atterrato da Ibiza all’aeroporto di Napoli-Capodichino. Poi via in macchina fino a Genova.

Non vi è stato pertanto alcun incontro con il presidente De Laurentiis. A quanto è dato sapere il loro ultimo contatto telefonico risale a mercoledì scorso. Cristiano Giuntoli vuole ottenere il via libera entro, e non oltre, il 30 giugno. Il numero uno del Napoli, però, sembra di diverso avviso e questo potrebbe creare dei problemi. Ma Cristiano Giuntoli ha fretta.

Il 1° luglio ha infatti inizio la nuova stagione e anche se le norme della Lega permettono di poter richiedere una deroga per poter lavorare con un altro club, questa situazione di incertezza non piace a Cristiano Giuntoli. Ciò che preoccupa maggiormente il dirigente fiorentino è che a Torino lo attendono per programmare la campagna acquisti-cessioni e ogni giorno che passa è un giorno perduto. E il 10 luglio la Juventus darà inizio alla sua nuova stagione con il raduno della prima squadra agli ordini, anche per la stagione che sta per iniziare, di Massimiliano Allegri.

Intanto per chiudere la stucchevole questione Cristiano Giuntoli si è detto pronto a rinunciare al premio scudetto di 500.000 euro. Si attende, a breve giro di posta, un nuovo contatto telefonico Giuntoli-De Laurentiis per sbloccare, una volta per tutte, questa situazione. Aurelio De Laurentiis, intanto, ha bloccato a Napoli il braccio destro del direttore sportivo, ovvero Giuseppe Pompilio che rimarrà in forza alla società partenopea fino al 30 giugno 2024. Eventualmente raggiungerà il suo direttore sportivo a Torino soltanto il prossimo anno. Eventualmente.