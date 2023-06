Principe nerazzurro, Dimarco sposa Giulia: tutti i dettagli dell’evento

L’esterno in forza all’Inter targata Inzaghi, Federico Dimarco, si è da poco sposato con la sua splendida fidanzata Giulia: tutti i dettagli

Chi l’avrebbe mai detto che lo scorso 10 giugno l’Inter si sarebbe laureata vicecampione d’Europa? Probabilmente nessuno. È stata di certo un’annata memorabile, sebbene alla fine la squadra guidata da mister Simone Inzaghi non sia riuscita a conquistare la coppa dalle grandi orecchie.

Troppo grande il distacco dalla potentissima truppa targata Pep Guardiola, anche se comunque Lautaro Martinez e compagni sono usciti sconfitti a testa altissima dalla super sfida contro il Manchester City in quel di Istanbul. A dimostrazione di come la compagine nerazzurra possa riuscire a mettere in difficoltà davvero chiunque. Resta un po’ di delusione per come sono andate le cose sul fronte Scudetto, dato che era l’obiettivo principale del club lombardo ad agosto.

Obiettivo sfumato nel giro di qualche mese, complice il campionato straordinario del Napoli di Luciano Spalletti. C’è stato un momento in cui si pensava che la situazione sarebbe potuta precipitare, ma Inzaghi ha poi trovato la cura definitiva, riconquistando pienamente la fiducia da parte della società interista. Tant’è che nelle ultime settimane sono circolate voci su un possibile rinnovo del contratto del tecnico piacentino, in scadenza il 30 giugno 2024.

È presto, però, per approfondire il tema in questione, accadrà eventualmente più avanti. Ora testa al calciomercato, con l’Inter che cercherà di trattenere tutti i big presenti in rosa. In questa categoria rientra anche l’esterno sinistro Federico Dimarco, divenuto ormai un titolarissimo nello scacchiere dell’allenatore ex Lazio.

Sei gol e dieci assist in cinquanta partite totali disputate tra Serie A, Supercoppa italiana, Champions League e Coppa Italia. Numeri importanti, che rendono Dimarco uno dei migliori calciatori nel suo ruolo in Europa. E anche dal punto di vista sentimentale la vita dell’ex Verona procede a gonfie vele.

Inter, matrimonio tra Dimarco e Giulia Mazzocato: ecco dove e quando è successo

Dopo Lautaro, Gagliardini e Bastoni, anche il classe ’97 ha deciso di coronare l’unione amorosa con la splendida Giulia Mazzocato. Il matrimonio, entrando ancor più nello specifico, è avvenuto sabato 24 giugno in una masseria di Savelletri, in Puglia.

Nello stesso luogo, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, si è tenuto anche il ricevimento. Sempre in Puglia, ma il giorno precedente, sono andate in scena le nozze di Alessandro Bastoni. All’evento che ha suggellato l’amore di Dimarco e Giulia Mazzocato, ovviamente, erano presenti diversi compagni interisti, tutti insieme alle loro dolci metà.

Un’altra piccola testimonianza della compattezza del gruppo nerazzurro, che per pochissimo non ha raggiunto il tetto d’Europa. Per chi non ne fosse a conoscenza, la proposta di matrimonio tra Dimarco e Mazzocato risale al 28 dicembre 2021, con la coppia che si trovava a Dubai e ha poi condiviso la forte emozione attraverso un post su Instagram.