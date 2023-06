Il primo addio è ad un passo: Garcia saluta il centrocampista

Rudi Garcia si è insediato da pochissimo sulla panchina del Napoli ma nonostante ciò arrivano i primi verdetti sulla squadra azzurra: il centrocampista sembra destinato all’addio.

Il calciatore vorrebbe lasciare il Napoli per misurarsi in una nuova realtà e, per questo, la sua cessione pare ormai inevitabile: prima grana, dunque, per Rudi Garcia che dovrà rimpiazzare il calciatore partente.

Raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti non si preannuncia affatto una missione semplice per il tecnico ex Roma e Olympique Marsiglia proveniente dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L’ottima stagione dei partenopei ha portato sotto i riflettori i calciatori azzurri e, tutt’ora, resta viva l’incognita su quali uomini Garcia potrà contare per la stagione che verrà.

Primo addio al Napoli: il calciatore vicino all’accordo con un altro club

Lo splendido giocattolo azzurro messo in piedi da De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti sembra destinato a dissolversi. Dopo la favolosa annata che ha portato al Napoli il terzo Scudetto della sua storia, sono tanti gli interpreti che vivranno un futuro lontano dalla Campania.

Ad aprire le danze ci ha pensato Luciano Spalletti che, non avendo trovato unità d’intenti con il presidente, ha preferito lasciare la piazza partenopea. Il tecnico potrebbe essere seguito a breve da Giuntoli che sta trattando la risoluzione con ADL per poi accasarsi alla Juve. In uscita ci sono anche alcuni calciatori e uno di questo potrebbe essere ceduto a breve. Si tratta di Diego Demme, centrocampista centrale al Napoli dal gennaio 2020.

L’italotedesco classe ’91 aveva ottenuto il posto da titolare sotto la gestione Gattuso divenendo un perno della squadra azzurra. Con l’avvento di Spalletti, qualche problema fisico di troppo e l’esplosione di Lobotka lo spazio per l’ex capitano del Lipsia si è sensibilmente ridotto.

Nella stagione 2022/23, infatti, Demme ha collezionato 7 presenze in Serie A, partendo solo 2 volte titolare. Il ragazzo, dunque, è desideroso di cambiare aria per trovare più spazio e tornare a giocare con continuità. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il centrocampista avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’Herta Berlino, club retrocesso in 2. Bundesliga. Per Demme sarebbe pronto un triennale a cifre più basse rispetto ai 2,5 milioni percepiti al Napoli. Manca ancora l’accordo tra le due società, ma la voglia del calciatore di tornare a giocare con continuità potrebbe far decollare la trattativa e favorire il ritorno di Demme in Germania.