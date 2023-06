Tesoretto Osimhen: il Napoli ha 5 alternative

Il Napoli potrebbe ritrovarsi a cedere Victor Osimhen davanti ad una proposta importante: cinque le alternative per gli azzurri

Resta, salvo offerte irrinunciabili. Aurelio De Laurentiis non ha cambiato idea e mantiene la sua linea: Victor Osimhen il prossimo anno giocherà con la maglia del Napoli, salvo proposte davvero pazzesche.

Quelle che il patron azzurro ritiene debbano partire da almeno 150 milioni di euro. Questa la somma che servirebbe per prendersi il bomber nigeriano, capocannoniere dello scorso campionato. Trentuno gol in trentanove partite sono il biglietto da visita che ha ingolosito le big d’Europa. Psg e Manchester United, su tutte, sono le società che potrebbero farsi avanti per il 9 azzurro.

Club che non avrebbero problemi a soddisfare le pretese di Aurelio De Laurentiis, presentandosi con l’assegno da 150 milioni di euro capace di mettere ‘spalle al muro’ il Napoli. Ecco allora che, non potendo escludere una cessione, i partenopei iniziano a sondare il mercato per una eventuale sostituzione. Cinque i profili finiti sul taccuino della dirigenza azzurra: si va dai calciatori low cost a colpi di primo livello, ecco tutte le soluzioni.

Calciomercato Napoli, le 5 alternative a Osimhen

Nella lista della ‘spesa’ per l’attacco del Napoli da tempo c’è Jonathan David, attaccante del Lille, autore di 24 gol nell’ultima Ligue 1. Il 23enne canadese rappresenta la ‘via di mezzo’ tra un acquisto low cost, rafforzando magari altri reparti, e uno più costoso.

Della prima categoria fanno parte i nomi di Terem Moffi e El Bilal Touré. Il nigeriano, 24 anni, è stato appena riscattato dal Nizza per circa 22 milioni di euro. Protagonista nella scorsa stagione con 18 gol in 34 partite, potrebbe essere la soluzione anche per dare maggior spazio a Simeone e Raspadori.

Stessa cosa anche per El Bilal Touré, 21 anni, in forza all’Almeria. Con sette gol in stagione in ventuno partite ha attirato l’interesse anche di Atalanta e Milan ed ha dalla sua il vantaggio di poter giocare anche sulla destra in un tridente offensivo.

Dai colpi low cost a quelli più cari. Di questa categoria fa parte sicuramente Hojlund che l’Atalanta non cede per meno di sessanta milioni. Il danese ha avuto un impatto importante sulla Serie A, al suo primo anno in Italia, e il suo nome è finito nella lista degli obiettivi di club di primo livello (lo segue anche il Manchester United).

Nome importante anche quello di Kolo Muani, 22 anni, attaccante francese dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi sparano cifre importanti (si parla di una valutazione di almeno settanta milioni) e anche in questo caso la concorrenza è di primissimo livello: su di lui il solito United e il Bayern Monaco.