Vestito aperto: Andrea Delogu lascia tutti senza fiato

Andrea Delogu è diventata la star dell’estate, in particolare è l’ultimo abito sfoggiato in tv a lasciare tutti senza parole per quanto visto.

La conduttrice e speaker radiofonica è la protagonista della scena musicale, la conduzione insieme a Nek dell’evento del Summer Tour a Roma ha avuto un particolare successo, anche grazie al look audace della conduttrice.

È in rampa di lancio da un bel po’ e sta sempre più scalando posizioni nel gradimento del pubblico. Andrea Delogu è ormai un volto consolidato in Rai, si alterna tra i programmi radiofonici e negli speciali della seconda rete, soprattutto quelli dedicati alla musica.

Insieme a Nek è riuscita a convincere nel Summer Tour romano, che ha registrato domenica la partecipazione di molti artisti nonché un ottimo riscontro di pubblico televisivo. Non solo audience musicale con i tormentoni, quanto un boom avuto anche grazie a un look che ha sorpreso tutti: la Delogu a 40 anni sbaraglia la concorrenza.

Delogu infiamma, l’abito è virale

La maturità della conduttrice è arrivata con grande esplosione artistica, sta diventando sempre più polivalente e lo dimostra alternandosi tra radio, teatro e tv. Ed è questo chiaramente il contesto dove è maggiormente discussa, domenica è andata in scena con un abito che ha infiammato tutti i suoi fan. Da portare con classe e disinvoltura, ma anche con la giusta carica erotica, quella che non è mai mancata ad Andrea Delogu.

Come mostra con orgoglio sul suo profilo Instagram, nel ringraziare tutti gli sponsor mette in mostra il particolare abito griffato che pone in evidenza il suo corpo. Fan in delirio per il vedo/non vedo, la Delogu ha intanto ringraziato quanti l’hanno seguita nei giorni scorsi: “Grazie davvero a tutti, abbiamo spaccato perché voi vi siete divertiti e divertite a guardarci! Vi amiamo”. Ringraziamenti speciali e intesa con Nek che cresce, come testimoniato anche dallo scambio di like reciproco.

Le parole della Delogu dimostrano il feeling speciale con il pubblico, ormai sempre più innamorato della conduttrice. I numeri sui social non mentono, sono ben 638mila i fan che la seguono, in pratica un esercito di affezionati sempre pronti al suo fianco. Non è un caso come tra i commenti emerge sempre più un desiderio: la conduzione del festival di Sanremo. Andrea Delogu si è occupata spesso del backstage e lo ha commentato su Radio2, potrebbe essere arrivato nel 2024 il definitivo salto di qualità per affiancare Amadeus.