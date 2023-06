I Partenopei ora potrebbero puntare con decisione al calciatore della Premier League, la Juventus ci sta mettendo troppo tempo.

Entrambe sembrano legate allo stesso destino, anche se gli obiettivi per il prossimo anno sono diversi. La Juventus attende di sapere quale big partirà oltre a Di Maria, per poi fare il mercato con l’intento di finire almeno tra le prime quattro in Serie A, il Napoli invece vorrebbe solo ripetersi. Vorrebbe dire vincere un altro tricolore.

Come detto però, destini molto simili tra le due compagini, visto che anche gli azzurri dovranno prima sapere chi partirà e quanti soldi in entrata ci saranno. Dato ormai per fatto l’addio a Min-jae Kim, non sarà facile trattenere pure Victor Osimhen, che però costerà a chi lo porterà a casa, circa 150 milioni. Diciamo che non sarebbe proprio un addio su cui versare qualche lacrima, nonostante la forza dell’attaccante nigeriano.

La Juve tentenna, il Napoli no: operazione sorpasso

La cifra consentirebbe senz’altro agli azzurri di condurre un mercato da padrone, mentre se non arrivasse, le avversarie saprebbero benissimo che il capocannoniere della scorsa Serie A è ancora in circolazione e la cosa quanto meno, preoccuperebbe. Al di là della cassa, comunque sembrerebbe che la squadra di Aurelio De Laurentiis abbia adesso un nuovo obiettivo e che vorrebbe scipparlo alla Juventus.

Cristiano Giuntoli, rischierebbe di arrivare a Torino e vedersi subito soffiare il primo calciatore di buon livello da sotto al naso, proprio dalla sua ex squadra. Si parla infatti da giorni di un possibile interessamento dei piemontesi per un’ex conoscenza del calcio italiano, Timothy Castagne, interessante classe ’95 che può giocare sulle fasce sia in difesa che a centrocampo. Ebbene, risulterebbe che adesso sul belga che ha giocato per tre anni con l’Atalanta, ci sia proprio la squadra campione d’Italia.

Da tre anni, il calciatore della nazionale belga gioca in Inghilterra con la maglia del Leicester dove però, non ha mai particolarmente brillato. Dopo la loro retrocessione, le Foxes sicuramente venderanno alcuni pezzi pregiati per non avere un monte ingaggi troppo alto nonostante le entrate ora diventino minori.

Castagne, molto probabilmente sarà proprio uno di quelli che andranno via molto presto, ma la Juventus adesso starebbe tentennando, rischiando di perderlo. In questo momento, sarebbe invece più deciso il Napoli che potrebbe avvicinarsi quindi ad un’offerta di poco inferiore al valore di mercato del difensore di fascia, ovvero 25 milioni.