Napoli-Monza: colpo in arrivo, chiusura a breve

Colpo lungo l’asse Napoli-Monza: il closing dell’importante operazione di mercato a breve. Ecco tutti i dettagli

Anche senza di fatto un Direttore sportivo il mercato del Napoli non è bloccato. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha affidato alla coppia Maurizio Micheli-Michele Mantovani le responsabilità che fino alla scorsa stagione erano di Cristiano Giuntoli, sempre più vicino a sposare la ‘Vecchia Signora’.

D’altronde, il Napoli, oltre a rafforzare una squadra che ha dimostrato di essere nettamente superiore alla concorrenza nella passata stagione, deve anche difendersi dall’assalto delle big d’Europa per i suoi gioielli.

In particolare, non accenna a diminuire il pressing dei top club della Premier League (Manchester United e Chelsea) e del Paris Saint-Germain per Victor Osimhen. Finora la spaventosa valutazione del nigeriano, 150/180 milioni di euro, ha raffreddato l’entusiasmo delle sue pretendenti. Ma fino a quando durerà?

Da qui alla fine della finestra estiva del calciomercato sono attesi colpi di scena a ripetizione che possono preludere a quel finale che rappresenta la concretizzazione del peggiore incubo dei tifosi azzurri.

Napoli, Gaetano in prestito al Monza

Se per l’attaccante nigeriano, splendido protagonista nella cavalcata tricolore, ci sono fondate speranze che il Napoli riesca a respingere l’assalto dei top club europei, per Kim Min-jae l’avventura all’ombra del Vesuvio è giunta al capolinea.

Il difensore sudcoreano, perno del pacchetto arretrato del Napoli scudettato, è a passo dall’accasarsi al Bayern Monaco che ha superato il Manchester United nel gradimento del giocatore. Dunque, dai campioni d’Italia a quelli di Germania per il miglior difensore della Serie A 2022-23.

Per uno dei più interessanti prodotti del vivaio azzurro, Gianluca Gaetano, invece la prospettiva è quella del prestito al Monza, tra le positive sorprese dell’ultima stagione, con la chiusura della relativa operazione che è attesa a breve. Il centrocampista classe 2000 nella stagione del terzo scudetto ha racimolato 8 presenze ma ha soprattutto segnato il primo gol in maglia azzurra, nel match contro l’Inter al ‘Maradona’, oltre a servire un assist.

Il Napoli, quindi, crede nelle potenzialità del giovane centrocampista per il quale il trasferimento al club brianzolo potrebbe rivelarsi l’habitat ideale per la sua esplosione. Comunque, al momento Gianluca Gaetano è fermo ai box. Dopo la gioia del primo gol in A e con la maglia del Napoli il dolore (non solo metaforico) per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, rimediata contro la Sampdoria nell’ultima di campionato.

Come reso noto dalla società azzurra sui propri canali ufficiali, Gianluca Gaetano è finito sotto i ferri del chirurgo. L’intervento è riuscito, con Gaetano che ha già cominciato la riabilitazione anche perché al rientro lo aspetta l’esperienza al Monza, uno step fondamentale nella sua carriera.