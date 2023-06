Giuntoli-Juve, ci siamo: può portarsi un giovane a sorpresa

By

Giuntoli-Juve ci siamo. Sembra davvero che si sia giunti alla fine della telenovela calcistica di questo inizio estate. E chissà che il dirigente fiorentino non porti con sé alla Continassa anche un gradito “presente”.

Giungono lievissimi segnali di disgelo. Diversi addetti ai lavori, esperti di calciomercato, giornalisti esperti sembrano viaggiare in un’unica direzione. Cristiano Giuntoli e la Juventus sono più vicini.

Sembra impossibile ma dopo diverse settimane il condizionale può essere messo da parte con sufficiente ragione. Si parla infatti di continui contatti tra il direttore sportivo del Napoli e il presidente della società Campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis. L’arrivo sulla panchina partenopea del tecnico francese Rudi Garcia, il tutto avvenuto senza che Cristiano Giuntoli abbia avuto alcuna voce in capitolo, ha sancito la definitiva separazione.

Per quanto riguarda la data del libera tutti è facile immaginare che possa fissata per la fine di questa settimana, in coincidenza con l’inizio ufficiale del calciomercato, datato 1° luglio. Soltanto allora potrà iniziare l’avventura con la Juventus dell’ex dirigente del Carpi dei miracoli e del miracolo Napoli tricolore. Alla Juventus lo attende un compito durissimo, dove occorre un altro miracolo dei suoi.

E l’approdo alla Continassa di Cristiano Giuntoli potrebbe essere arricchito da un gradito regalo proveniente da Napoli.

Giuntoli-Juve ci siamo. Matrimonio con regalo

Cristiano Giuntoli è un nome che è stato scelto direttamente dal direttore generale della Juventus, Francesco Calvo. L’uomo di fiducia di Jonh Elkann, è temporaneamente responsabile dell’area tecnica, proprio in quanto non è ancora arrivato da Napoli il via libera per Cristiano Giuntoli.

Quando sarà dirigente fiorentino a ricoprire ufficialmente il ruolo di responsabile dell’area tecnica della Juventus, potrà partire ufficialmente anche il mercato bianconero. Il mercato delle scelte difficili, che potrebbero comportare cessioni importanti per poter poi finanziare gli acquisti della nuova Juventus. Attesa e curiosità, poiché dal suo arrivo alla Continassa si attendono le linee guida da seguire nella sessione di mercato in partenza tra qualche giorno.

A tale scopo risulterà determinante il colloquio a quattr’occhi tra il neo direttore sportivo e il tecnico Massimiliano Allegri. In attesa che la lunga estate calda del mercato bianconero entri nel vivo, vi potrebbe essere già il primo colpo in stile-Giuntoli. Secondo il giornalista della Rai, Paolo Paganini, l’ancora direttore sportivo del Napoli potrebbe portare con sé a Torino Alessandro Zanoli, terzino del Napoli, classe 2000, che nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito alla Sampdoria.

Sembra davvero che il primo tormentone calcistico dell’estate 2023 sia giunto al termine. In casa Juventus rimane ancora aperta la vicenda legata a Massimiliano Allegri, anche se ormai tutto lascia presagire che il tecnico di Livorno sarà ancora sulla panchina bianconera. A meno che Cristiano Giuntoli non dia il via ad un altro tormentone estivo.