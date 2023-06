Il Napoli ne cambia quattro: poker di acquisti

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli cerca rinforzi sul mercato per provare a ripetersi nella prossima stagione: quattro nomi in cima alla lista

La stagione 2022-23 è stata sicuramente straordinaria per il Napoli, che ha dominato il campionato di Serie A vincendo meritatamente lo Scudetto e arrivando per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League.

In vista della prossima stagione, i partenopei hanno sicuramente l’obiettivo di lottare di nuovo per il titolo in campionato e provare a migliorare il piazzamento in Europa, e per farlo interverranno sul mercato per fornire al nuovo allenatore Rudi Garcia una squadra completa e quanto più possibile adatta ai dettami tecnici e tattici del mister francese.

Napoli, il mercato entra nel vivo: quattro acquisti per continuare a vincere

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, sono quattro gli acquisti che la società partenopea starebbe programmando per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Un terzino destro: Nonostante abbia giocato praticamente sempre e abbia sempre mantenuto un rendimento di altissimo livello, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha chiaramente bisogno di un rincalzo in grado di permettergli di tirare un po’ il fiato e riposare. Saranno valutati i miglioramenti di Alessandro Zanoli, reduce dal prestito alla Sampdoria, ma gli azzurri tengono l’occhio vigile sul mercato e su eventuali occasioni.

Un difensore centrale: Si tratterebbe di un acquisto obbligato, visto che Kim Min-jae dopo una grandissima stagione, che gli ha permesso di vincere il premio di miglior difensore del campionato, sembra essere sul piede di partenza, direzione Bayern Monaco. Il Napoli è alla ricerca di un profilo giovane e di grande qualità, e il primo nome sulla lista sarebbe quello di Giorgio Scalvini, centrale dell’Atalanta il cui prezzo sarebbe fissato attorno ai 40 milioni di euro.

Un centrocampista: Con il possibile addio di Diego Demme, molto poco utilizzato da Luciano Spalletti, e quello ormai certo di Tanguy Ndombélé, che non sarà riscattato, servirà almeno un rinforzo a centrocampo, in grado di rimpiazzare l’altro stakanovista e perno della squadra Stanislav Lobotka. Uno dei nomi che più avrebbe destato interesse sarebbe quello di Guido Rodríguez, del Real Betis, con il quale i rapporti sono ottimi fin dai tempi della trattativa per Fabián Ruíz.

Un’ala destra: Probabilmente il ruolo in cui il Napoli è più alla ricerca di rinforzi. Hirving Lozano, dopo tanti anni di alti e bassi, sembra essere giunto alla fine della sua avventura partenopea, e lo stesso Matteo Politano non sarebbe sicuro della permanenza in azzurro. Tra i nomi sondati con più interesse ci sarebbero quello di Takefusa Kubo, ala giapponese della Real Sociedad che deve ritrovarsi dopo essere arrivato in Spagna accompagnato da enormi promesse, e Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli che ha stupito tanto al Mondiale Under-20 da poco conclusosi.