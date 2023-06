Napoli: affare con l’Empoli, si chiude con uno scambio

In casa Napoli si inizia a guardare con attenzione ai movimenti da fare e un affare di calciomercato potrebbe farsi con l’Empoli.

E’ tempo di guardare alla prossima stagione in casa Napoli. Con lo Scudetto e l’era Spalletti ormai alle spalle, i partenopei da qualche giorno hanno fatto entrare nel vivo le mosse per accontentare tutte le richieste di Rudi Garcia.

E nelle prossime ore non si esclude un affare importante per il Napoli con l’Empoli. L’idea è quella di chiudere con uno scambio e sono in corso tutte le riflessioni del caso anche per capire se questo colpo potrà essere messo a segno oppure no.

Calciomercato Napoli: affare con l’Empoli, ecco i dettagli

I rapporti tra Napoli ed Empoli sono stati sempre ottimi e per questo motivo in molti danno la trattativa fattibile. Ma il calciomercato ci ha insegnato che non è mai semplice avere certezze fino a quando non si ha la fumata bianca e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per capire se alla fine arriverà l’ufficialità oppure no. Sicuramente i contatti sono in corso e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti già nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Empoli sta trattando con il Napoli il prestito dell’ex Bari Folorunsho. Un prestito che potrebbe aprire una corsia preferenziale per Baldanzi, uno dei gioielli di questo calciomercato. ADL potrebbe decidere di bloccarlo dando come ‘garanzia’ l’ex Reggina e magari anche Caprile. Insomma, tutto fa pesare ad un Napoli in vantaggio nella corsa al trequartista dei toscani.

Naturalmente, come ben sappiamo, l’Empoli non è assolutamente una squadra con cui facilmente si può trattare e quindi non escludiamo che alla fine abbia chiuso la porta a questo trasferimento. Ma il discorso è in corso e presto ci saranno novità importanti anche in ottica calciomercato.

Mercato Napoli: ipotesi Baldanzi già da questa stagione

Il Napoli non ha mai smesso di pensare a Baldanzi e il suo nome potrebbe essere anche inserito nella trattativa di calciomercato per Folorunsho. Condizionale d’obbligo, ma la concorrenza è tanta e l’idea di mettere alcuni giocatori in campo per abbassare le richieste dei toscani.

Vediamo se l’ex Bari e Reggina basterà per bloccare Baldanzi oppure bisognerà mettere sul piatto anche Caprile, portiere del Bari che quasi certamente potrebbe andare a Napoli e poi in prestito in Toscana a sostituire Vicario.