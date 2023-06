Napoli, l’appello di Koulibaly fa commuovere i tifosi: cos’ha detto il grande ex

Kalidou Koulibaly è rimasto sempre molto attaccato alla piazza campana, i tifosi del Napoli sono rimasti colpiti dall’annuncio dello stopper.

Il centrale ha confermato il suo approdo nel calcio arabo, dove chiuderà la carriera con un ricchissimo ingaggio. Il periodo in Serie A però non si dimentica così facilmente, deve molto al Napoli ed è rimasto sempre molto attaccato ai tifosi.

In due stagioni è successo un po’ di tutto, la carriera di Kalidou Koulibaly è stata abbastanza movimentata negli ultimi 24 mesi. Da colonna del Napoli è diventato poi il centrale del Chelsea a peso d’oro, ma senza essere valorizzato adeguatamente dai blues, tanto da farne ipotizzare un ritorno in Italia in prestito, a qualche altro top club.

Un’ipotesi scemata per l’interesse del calcio arabo e di un Al Hilal che lo ha scelto come leader difensivo, Koulibaly chiuderà con il calcio in Arabia Saudita. Proprio in queste ultime ore fa discutere l’appello dello stesso centrale, legato alla piazza campana e rimpianto da buona parte della tifoseria.

Koulibaly sul Napoli, il suo annuncio

Il senegalese è rimpianto come uomo squadra, è stato protagonista per tante stagioni al “Maradona” ed è stato sostituto in maniera impeccabile da Kim, che però farà le valigie nei prossimi giorni. Qualcuno pensava a un romantico ritorno al Napoli del centrale, la cui immagine più viva è quella del salto in gol contro la Juventus nella primavera del 2018 alla ricerca dello scudetto, arrivato solo dopo qualche stagione. Il centrale ha comunque dato il suo messaggio agli ex compagni: “Possono fare il bis, devono rimanere al Napoli. Non devono andare via, hanno fatto la storia e possono fare un’altra impresa”.

Messaggio d’amore quello del difensore, che ha avuto parole d’elogio per i suoi ex colleghi, campioni di Italia con grande merito, tanto che per Koulibaly: “Possono fare il bis con tantissimi punti di vantaggio in Serie A. Su Osimhen dico che non ha bisogno dei miei consigli, deve scegliere ciò che è meglio per lui senza sentire nessun’altro”.

Il rapporto con la piazza rimane forte, anche dall’Arabia seguirà le partite del Napoli. Ha specificato come la scelta araba sia dovuta al fattore economico e al poter aiutare ancora di più la sua associazione in Senegal con il denaro guadagnato. Un gesto non da tutti, a dimostrazione del grande cuore di Koulibaly, quello che a Napoli avevano sempre apprezzato in maniera speciale.