Emanuele Filiberto entra nel mondo del calcio: l’ex Sovrano acquista un club

Dopo Savoia e Real Aversa ecco un nuovo club per Emanuele Filiberto. La Casa Reale Holding S.p.A. acquista una squadra di Serie D

La Casa Reale Holding S.p.A., dopo aver acquistato il Savoia Calcio nel 2022 ed il Real Aversa quest’anno, ha deciso di continuare ad investire nel calcio campano, acquistando un altro club.

La società di Emanuele Filiberto già qualche mese fa è entrata ufficialmente nel mondo del calcio, acquistando le due compagini del territorio campano.

Il Savoia gioca attualmente in Eccellenza Campania. Quest’anno ha militato nel girone A dove ha totalizzato 41 punti, posizionandosi all’undicesimo posto in campionato.

Il Real Agro Aversa, invece, ha militato nel Girone I di Serie D 2022/23, vinto dal Catania. La squadra di Emanuele Filiberto, però, a fine stagione è retrocessa in Eccellenza dopo aver perso i play-out contro il Ragusa con una roboante sconfitta per sei reti a zero.

Emanuele Filiberto acquista il Portici: il comunicato ufficiale della Casa Reale Holding S.p.A.

Nelle ultime ore, la società dell’ex sovrano Emanuele Filiberto, ha acquistato l’intero capitale della Società Sportiva Dilettantistica Portici 1906.

Nella scorsa stagione, il club biancazzurro ha giocato in Serie D, nel Girone G. Con 40 punti in 34 partite, il Portici è riuscito a salvarsi, evitando la zona play-out per un solo punto.

La dirigenza uscente, che ha venduto il Portici a causa dei costi divenuti insostenibili, ha comunque affermato che il Portici Calcio continuerà a giocare nella propria terra e che i progetti calcistici saranno ancora più ambiziosi.

Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta hanno dunque ceduto il Portici Calcio alla società di Emanuele Filiberto che dopo Savoia e Real Aversa ha acquistato il terzo club di calcio in Campania.

Di seguito la nota della Casa Reale Holding S.p.A: «La Casa Reale Holding SpA ha rilevato l’intero capitale sociale del Portici calcio, società iscritta al campionato di Serie D e appartenente ad una città tra le più prestigiose ed appassionate della provincia di Napoli. Un’ulteriore operazione fatta per la salvaguardia del titolo sportivo di un club, in precedenza sostenuto esclusivamente da due imprenditori locali, Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta. Il nostro intento è di allestire una squadra competitiva, certi del grande sostegno da parte dei tifosi e dell’intera città».

L’obiettivo della nuova società è quello di investire per tentare di salire di categoria, raggiungendo la Serie C nei prossimi anni e di puntare sempre di più a valorizzare il calcio nel territorio campano.