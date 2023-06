Addio Osimhen, la frase gela i tifosi del Napoli: “È sicuro”

Dal futuro di Victor Osimhen dipendono una larga fetta delle strategie di calciomercato del Napoli. L’annuncio sul destino dell’attaccante nigeriano

Periodo di vacanza e relax per i campioni del Napoli, che si godono un momento di pausa dopo la vittoria dello scudetto atteso ben 33 anni. Focus anche su Victor Osimhen, tornato in patria a ricaricare le batterie e presto pronto per la prossima annata, nella quale i tifosi azzurri sperano di vederlo ancora al Maradona.

Un minimo di dubbio è lecito vista la portata del calciatore e delle eventuali offerte milionarie che potrebbero finire all’attenzione del club di De Laurentiis. L’exploit di Osimhen, capocannoniere dell’ultima Serie A, è sotto gli occhi di tutti, e la proprietà partenopea dovrà fare di tutto per trattenerlo quanto più a lungo possibile all’ombra del Vesuvio.

Non sarà semplice fronteggiare potenziali maxi offerte, visto il valzer di centravanti che potrebbe scatenarsi in giro per l’Europa. De Laurentiis però non molla il colpo, ed ha tutta l’intenzione di proseguire al fianco del numero 9 nigeriano che ha chiuso la stagione con ben 31 gol in azzurro, considerando tutte le competizioni.

Calciomercato Napoli, Antonelli: “Credo che Osimhen andrà via”

Al netto della volontà ferrea del Napoli, qualcuno dall’estero potrebbe anche lanciare un assalto per Osimhen. A proposito del futuro del centravanti azzurro ha parlato Stefano Antonelli, procuratore che ha detto la sua a ‘Sportitalia’.

Antonelli ha lanciato la sua sensazione evidenziando: “Osimhen secondo me sarà difficile poter pensare che possa rimanere a Napoli. Credo che a fine se ne vada perché percepisco, anche all’interno del sistema Napoli, un po’ di timore nel doverlo tenere a tutti i costi. Osimhen è un ragazzo straordinario ma anche ambizioso. Se lo si tiene a tutti i costi non si ha la certezza che ripeta la stagione dello scorso anno”.

Lo stesso Antonelli ha anche fatto un nome specifico per una eventuale sostituzione puntando il dito su Beto dell’Udinese, che può essere associato, seppur con differenza di valori, alle caratteristiche di Osimhen.

Al netto dei rumors e delle voci il Napoli vuole però proseguire il proprio cammino di fianco al centravanti nigeriano che nel corso della sua carriera ha già dimostrato di voler essere ambizioso e desideroso di raggiungere alti traguardi. Ambizioso è però anche De Laurentiis che col suo Napoli non molla il colpo e con Rudi Garcia si prepara a rilanciare il post Spalletti.