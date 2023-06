Pirlo scippato: addio Samp, va al Napoli

I campioni di Italia del Napoli sono pronti a piazzare un importante colpo dalla Sampdoria del nuovo allenatore, Andrea Pirlo

La Sampdoria, nella giornata di martedì 27 giugno, anche se con molta sorpresa da parte di tutti ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Andrea Pirlo che ha avuto la meglio sui candidati Fabio Grosso e Beppe Iachini. Si tratta di un importante ritorno in Italia da parte del nativo di Flero dopo l’esperienza in Turchia.

Una esperienza che non è andata affatto a buon fine. Allo stesso tempo, però, dopo il suo arrivo Pirlo è pronto a ricevere una pessima notizia: ovvero il possibile addio di un calciatore chiave per i blucerchiati, adocchiato dai campioni di Italia del Napoli. Oramai pare che non ci siano più dubbi a riguardo.

Napoli, “scippo” a Pirlo: pronto ad approdare in azzurro

Nonostante i calciatori stiano ancora in vacanza e si stiano godendo gli ultimi giorni di relax, la dirigenza non ha mai smesso di lavorare ed è pronta a piazzare altri importanti colpi per l’arrivo di calciatori che possono andare a rinforzare il team allenato da Rudi Garcia. Si guarda in casa di una delle tre squadre retrocesse in cadetteria come la Sampdoria. L’obiettivo principale è quello di andare a rinforzare la porta.

Alex Meret, dato come sicuro partente la scorsa stagione, ha zittito le critiche e si è conquistato un posto da titolare (oltre nei cuori dei suoi tifosi). Resta da capire la situazione che porta a Pierluigi Gollini: il classe ’95 sarebbe disposto a rimanere a fare il secondo, ma a quanto pare è previsto un ritorno all’Atalanta per l’ex Tottenham. Ed è per questo motivo che i partenopei non hanno alcuna intenzione di perdere altro tempo.

Tanto è vero che sono pronti a bussare alla porta della Sampdoria di Radrizzani per chiedere informazioni su Emil Audero. Da qualche mese l’ex Juventus è attualmente fuori per un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo e di lottare con i suoi compagni di squadra. Il suo valore non è assolutamente messo in discussione. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro.

Una cifra abbordabile per lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe inserire anche delle contropartite tecniche che possano fare al caso proprio del nuovo allenatore. Bisogna fare presto visto che sull’ex nazionale Under 21 ci sono anche altri club di A pronti a chiedere informazioni sull’estremo difensore.