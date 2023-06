La Safroncik è uno spettacolo: golfo di Napoli alle spalle

Anna Safroncik conquista tutti direttamente dal golfo di Napoli, l’attrice si mostra in tutto il suo splendore da uno dei posti più caratteristici d’Italia.

L’attrice è in formissima, vive il successo con grande spontaneità ed è ora in vacanza proprio a Napoli, una città che adora da sempre. A giudicare dalla foto, un amore che sembra corrisposto con la bellezza del territorio a fare da sfondo.

Una bellezza proveniente dall’Est e che ama profondamente il Sud. Anna Safroncik è rimasta sempre più stregata dall’Italia, diventata ormai la sua seconda patria e che l’ha lanciata come attrice più di vent’anni fa. Un percorso duro, una gavetta importante per lei, scoperta da Carlo Verdone insieme a Beppe Fiorello nel film “C’era un cinese in coma”, e poi emersa sempre più.

Il cammino in tv è stato fondamentale, tante le fiction in prima serata che l’hanno consacrata come una delle attrici più seguite dal pubblico femminile. Ma anche da quello maschile, a guardare le sue foto su Instagram rimanendo senza parole.

Safroncik sensuale sul golfo

Un personaggio pubblico che diventa sempre più in vista, gira l’Italia in lungo e in largo tra occasioni di lavoro e semplice turismo. Qualche settimana fa è stata in Puglia per girare una nuova serie tv, rimanendo stupita dall’accoglienza, nonché dai tratti tipici delle varie città tra viuzze strette e archi tipici in mezzo ai centri storici. Avanzando il caldo, però, ha preferito il mare: Anna Safroncik sensualissima sul golfo, il vestitino leggero la rende incantevole con vista spettacolare.

Il pubblico maschile apprezza la svolta sexy dell’attrice, molto più sensuale dopo aver superato i quarant’anni e assolutamente al passo con le sue colleghe in fatto a stile e capacità di ammaliare. Non è un caso come sia una delle foto diventate maggiormente virali, ha superato i 600 mila fan ed è sempre più osservata su Instagram, sul suo profilo è un tripudio di complimenti e like per ogni suo scatto.

Anna Safroncik al naturale, senza trucchi e senza filtri conquista il social da uno dei luoghi più incantevoli al mondo. Il golfo di Napoli suggella la bellezza dell’attrice, che continuerà il suo tour estivo alternando vacanze e occasioni di lavoro. Per rivederla in televisione, al di là di qualche replica, ci sarà modo in autunno con l’avvio della nuova stagione sulle reti Mediaset, con altre fiction dai buoni ascolti per celebrare il suo talento artistico.