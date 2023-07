Carolina Stramare da bollino rosso: scatti sempre più bollenti

Carolina Stramare è diventata sempre più una delle miss Italia più seguite, le sue ultime foto sui social sono già virali per la gioia dei fan.

È in un momento di ottima forma e lo dimostra con scatti rovente, in costume da bagno incanta i suoi followers. Carolina Stramare non perde così occasione per entusiasmare quanti la seguono giornalmente.

Delle miss Italia più recenti, c’è chi è diventata la regina delle regine con grande spontaneità e mostrando un fisico sempre più esplosivo. Carolina Stramare ha fatto tanti passa da gigante per diventare ora un’assoluta protagonista dello spettacolo italiano, è sempre più ambita tra sfilate, pubblicità e partecipazioni televisive.

È stata una delle recenti protagoniste di Pechino Express, mostrando grinta e tenacia dall’altra parte del mondo, nonché un’agilità non comune, il rimpianto è di non aver conquistato la vittoria. Il suo fisico ha retto una sfida difficile come quella televisiva e, arrivata l’estate, dimostra quale sia il suo segreto di bellezza.

Stramare esplosiva al mare

La 24enne è anche al centro del gossip, si era vociferato di un nuovo amore all’orizzonte, ma ha specificato come con Antonino Spinalbese è solamente in rapporti di amicizia (una foto cancellata aveva fatto discutere gli appassionati in materia). Nessuna storia quindi con l’ex Belen per la Stramare, impegnata anche in una polemica a distanza abbastanza cruenta con Giorgia Soleri, ex di Damiano dei Maneskin. I fan però la preferiscono ora negli shooting fotografici roventi. Negli ultimi scatti sul suo profilo c’è un concentrato di sensualità non comune, la Stramare in costume lascia senza fiato.

Quando si concentra sulla sua bellezza, non c’è scampo per nessuno. Lo sanno bene quanti la seguono sui social, dove i numeri cominciano sempre a crescere. 516mila fan per la Stramare, un esercito in supporto dell’ex miss Italia che si entusiasma per gli ultimi scatti che arrivano direttamente da Ibiza, luogo di vacanza tornato alla moda con tanti vip all’orizzonte.

Dalla Spagna, quindi, una caliente Stramare, che ha ricevuto anche tanti like dai vari profili ufficiali delle colleghe modelle. A dimostrazione di come sia anche stimata e supportata dall’ambiente, nelle prossime settimane sarà ancora protagonista magari in qualche piazza italiana e anche a condurre eventi di spettacolo e moda. Con il ritorno della stagione televisiva, poi, non è improbabile che possa diventare sempre più un volto tv, ci sono tanti programmi in ballo e un volto come quello della Stramare da poter valorizzare.