Il Napoli lo strappa al Barcellona: si chiude a 30 milioni

Sarebbe un acquisto di uno spessore assoluto quello del Napoli: i Partenopei addirittura lo strapperebbero al Barcellona.

L’unico arrivo ad oggi in casa Napoli è stato quello del nuovo tecnico, Rudi Garcia, a cui sicuramente sarà consegnata una squadra all’altezza per provare almeno a rivincere lo scudetto. Ma il presidente dei Partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha ammesso che in futuro vorrebbe anche la Champions ed allora, continuare la crescita sarebbe obbligatorio.

Quando a breve si apriranno i battenti del mercato, quasi certamente andrà via, ma per una bella cifra sicuramente alta, il difensore Kim Min-jae. Qualora poi dovesse partire anche Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultima stagione della Serie A, arriverebbero almeno i 120 milioni del suo valore, anche se il Napoli vorrebbe chiederne di più.

Affare fatto, 30 milioni! Il Napoli lo strappa al Barcellona

Quel che è certo però è che gli azzurri di soldi ne reinvestiranno per fare un mercato scoppiettante. Le ultime novità porterebbero infatti ad una trattativa per l’ottimo esterno di centrocampo e attacco, Federico Chiesa. Ancora novità poi sui serratissimi discorsi di mercato azzurro di cui si sa ancora molto poco, arriverebbero dalla Spagna, ovvero da elnacional.cat.

Gli azzurri starebbero, secondo le ultime voci, seguendo il mediano del Betis Siviglia, Guido Rodríguez, 29 anni. Il centrale di centrocampo argentino ha giocato già due stagioni più mezza con la maglia biancoverde, essendo arrivato a gennaio del 2020 dal Club América. Le buone prestazioni del calciatore alto 185 centimetri, avrebbero convinto a pensare ad un’offerta, anche il Barcellona. Si potrebbe trattare sulla base dei 30 milioni circa.

Il Betis molto difficilmente non lo manderà via già quest’estate, visto che il classe ’94 vedrà scadere il proprio contratto nel 2024. 34 gare con una rete segnata nella sua ultima stagione in LaLiga, ed ora il Napoli si ritrova con il Barça a provare a portarglielo via.

Sempre secondo le voci che arrivano dalla Spagna però, Guido Rodriguez preferirebbe arrivare in Italia e proprio alla corte di Rudi Garcia, che potrebbe farlo giocare più di quanto lui creda di poterlo fare al Xavi Hernández. Con Busquets che non giocherà più tra i Blaugrana e Gundogan che ha più doti offensive che difensive, i catalani dovranno comunque pensare ad un’alternativa.

Le alternative sarebbero rappresentate da Oriol Romeu, oppure del centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic. Naturalmente, qualora arrivasse, il mediano in forza al Betis dovrebbe combattere ogni settimana per il suo posto in squadra, con l’ottimo André-Frank Zambo Anguissa.