Napoli: non solo Massara, con lui arriva un calciatore

Il Napoli inizia a guardare al futuro e l’ipotesi di Massara potrebbe portare un rinforzo importante per la prossima stagione.

E’ tempo di iniziare a guardare al futuro per il Napoli. L’addio di Giuntoli chiude definitivamente un ciclo e per questo motivo nelle prossime settimane quasi certamente ADL porterà un nuovo direttore sportivo per provare a dare continuità al lavoro fatto fino ad oggi.

Nelle scorse ore SportMediaset ha avanzato l’ipotesi Massara e con lui a Napoli potrebbe arrivare anche un calciatore in questo calciomercato. Molto dipenderà dalla chiusura dell’operazione, ma se si arriverà ad una fumata bianca immediata tutto può accadere.

Calciomercato Napoli: Massara porta il suo ‘pupillo’: i dettagli

Il Napoli riparte da Massara? L’ex direttore sportivo del Milan ha sicuramente voglia di rimettersi in gioco e perché non farlo in una squadra che potrebbe consentirgli di togliere da subito moltissime soddisfazioni. Naturalmente si tratta di una ipotesi da confermare, ma il fatto di essere libero semplifica il tutto e addirittura si potrebbe arrivare ad una chiusura immediata anche se non si esclude l’ipotesi di vedere la fumata bianca solamente a settembre con ADL in prima fila in questo calciomercato.

In caso di una fumata bianca immediata, però, non possiamo escludere un colpo di calciomercato immediato in casa Napoli. Massara non ha mai nascosto la sua ammirazione per Florenzi e proprio lui potrebbe essere uno dei rinforzi dei partenopei. La squadra di Garcia ha bisogno di un rinforzo di qualità a destra e quindi si tratta di una ipotesi da valutare considerando che, almeno ad oggi, il Milan non chiude alla cessione.

Naturalmente si tratta di una affare che sembra essere collegato principalmente a Massara, ma non possiamo escludere a priori un tentativo da parte del Napoli a prescindere. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e quali saranno anche le decisioni da parte della stessa società partenopea.

In casa Napoli c’è l’idea di calciomercato di Florenzi in caso di arrivo di Massara. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione con il nuovo direttore sportivo, ma non possiamo escludere un via libera anche senza il cambio ds.

Si tratta di una possibilità importante considerando la necessità di avere un calciatore con determinate caratteristiche in quel ruolo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni del Napoli sull’ipotesi Florenzi in questo calciomercato.