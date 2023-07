Napoli, nome nuovo per la difesa: sta con una bellissima tennista

Il Napoli ha un nuovo obiettivo per la difesa: il profilo seguito dagli scout azzurri ha una moglie bellissima ed è una tennista professionista

Un difensore centrale è diventata la priorità in casa Napoli da quando è stato chiaro come i top club europei fossero disposti a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Kim. Il sudcoreano ha disputato una stagione eccellente, pressocché perfetta colpendo davvero tutti gli addetti ai lavori e naturalmente gli operatori di mercato.

E così è stato naturale che i due club di Manchester ed il Bayern Monaco mostrassero interesse per il difensore, a maggior ragione con una clausola nell’ingaggio che di fatto ha byassato ogi tipo di trattativa con il Napoli.

Kim quindi via per circa 50 milioni di euro, con relativa gioia per gli azzurri che mettono a segno una plusvalenza super e per il Bayern Monaco che sembra averla spuntata in questa sorta di sfida di mercato.

Ma come lo sostituirà il Napoli? Una domanda che quasi toglie il sonno a tutti i tifosi azzurri, innamorati del loro numero 3 dopo averlo accolto con diffidenza. Riusciranno i partenopei ad ingaggiare un calciatore con pari valore in grado di non far rimpiangere il coreano?

Napoli, nel mirino un centrale: sua moglie è una tennista super

Sulla lista degli scouting azzurri sono diversi i nomi a creare una vera e propria lista. I soliti noti Danso del Lille e Scalvini dell’Atalanta, anche se il nazionale austriaco sembra abbia perso qualche posizione. Resta, invece, d’attualità il nome di Schuurs del Torino, mentre la new entry è data dallo slovacco Hancko.

Campione d’Olanda con il Feyenoord, è compagno di squadra di Hamsik e Lobotka che sembra l’abbiano consigliato agli azzurri al pari del CT Calzona, attuale selezionatore della Slovacchia ed ex collaboratore di Spalletti. Dotato di gran fisico ed una buona tecnica, può essere lui il profilo giusto per la difesa.

Vedremo se nei prossimi giorni la trattativa decollerà e se sarà proprio lui il rinforzo dei partenopei. Hancko, peraltro, arriverebbe a Napoli con sua moglie, una tennista professionista del circuito WTA. La consorte è infatti la ceca Kristýna Plíšková, sposata nel 2022; la tennista 31enne in carriera ha vinto 6 tornei WTA, 3 WTA 125 e 125 ITF. Nel 2017 il numero 35 nel Ranking è stato il punto più alto.

Decisamente più famosa Karolína Plíšková, la sorella gemella con un passato da numero uno del mondo. Al momento è 18ma nel ranking ed è decisamente la più famosa in famiglia. Una famiglia di sportivi, insomma, pronta a conquistare Napoli.