E’ arrivata l’ufficialità: clamoroso cambio della guardia su una panchina di Serie A, un vero e proprio ribaltone

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1° luglio. Eppure i club hanno già piazzato i primi colpi. L’Inter, bruciando i cugini rossoneri, ha messo sotto contratto lo svincolato Marcus Thuram. Il figlio dell’ex campione del mondo, Lilian, guadagnerà 6 milioni netti a stagione fino al 2028.

Non solo calciatori. Anche il mercato delle panchine è in pieno fermento. Da pochi giorni si è consumato il passaggio di testimone sulla panchina del Napoli tra Luciano Spalletti, splendido timoniere del terzo scudetto azzurro, e il suo erede, l’ex tecnico, tra le altre, di Marsiglia e Roma, Rudi Garcia.

Ebbene, in queste ultime ore si registra un altro avvicendamento in panchina, qualcosa di inaspettato, un vero e proprio ribaltone.

Clamoroso ribaltone su una panchina di Serie A, adesso è ufficiale: D’Aversa al posto di Baroni al Lecce

Non sempre centrare l’obiettivo prefissato a inizio stagione dal club è garanzia di continuità della gestione tecnica. A conferma, Marco Baroni, che ha guidato il Lecce alla salvezza, ha rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale del club salentino.

Per l’ex azzurro, il cui colpo di testa su pennellata da calcio fermo di Diego Armando Maradona contro la Lazio decretò il secondo scudetto del Napoli, potrebbe esserci la panchina dell’Hellas Verona il cui tecnico, Marco Zaffaroni, che ha acciuffato la salvezza in extremis vincendo lo spareggio contro lo Spezia, ha reso nota la volontà di non proseguire il proprio percorso in gialloblù.

Se Marco Baroni è ancora impegnato nella trattativa con i dirigenti scaligeri, il suo ex club, il Lecce, ha invece trovato il suo sostituto: Roberto D’Aversa. A ufficializzare il cambio della guardia in panchina il club salentino con una nota stampa nella quale si precisa che il neotecnico giallorosso ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di conquista della salvezza.

Completeranno il nuovo staff tecnico del club salentino l’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico Salvatore Sullo, il collaboratore tecnico e match analyst Simone Greco, il preparatore atletico Danilo Massi, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca e il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli.

Dunque, ritorna ad allenare nella massima serie Roberto D’Aversa, tra i più preparati della nuova generazione di tecnici. Per il neotecnico del Lecce sarà la quarta volta su una panchina in Serie A dopo l’esperienza alla guida della Sampdoria e le due avventure al timone del Parma.