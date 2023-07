Elementare, Watson: Camila Giorgi cambia maglia e semina indizi

La bella 31enne marchigiana, che ha esordito con una vittoria nel torneo di Eastbourne, non smette di far parlare di sè

Impegnata nei sedicesimi di finale del torneo di Eastbourne – dove ha affrontato la britannica Watson che ha sostituito l’infortunata Potapova – Camila Giorgi ha vinto.

E già questa, con i tempi che corrono, è una notizia. Reduce dalla disfatta maturata a Birmingham, quando è stata sconfitta in tre set dall’appena 43enne Venus Williams, la bella marchigiana ha dovuto ingoiare la solita dose di critiche. E polemiche.

Innanzitutto per essere stata battuta da quella che è sicuramente una leggenda del tennis moderno, ma che avrebbe dovuto essere domata, considerando la veneranda età. Al netto dell’innegabile carisma – e della propensione all’amata erba – della cinque volte campionessa di Wimbledon. E poi c’è stato l’episodio del ‘pugnetto‘: l’esultanza di Camila dopo aver ottenuto un punto con l’avversaia che ruzzolava a terra dall’altra parte della rete ha scatenato il sarcasmo e il ‘veleno’ perfino di una figura leggendaria come Martina Navratilova.

Se a questo poi aggiungiamo il crollo in classifica – Camila occupa ora la posizione numero 67 del ranking – e la solita fervida e ‘leggera’ attività social, il quadro è completo. La natva di Macerata è quasi sempre nell’occhio del ciclone.

Camila Giorgi lascia ancora di stucco: indizio interessante

La bella tennista, bisogna riconscerlo, non si è mai fatta condizionare più di tanto dalle perenni critiche che avvolgono la sua figura. Da sempre accusata di pensare più a condividere contenuti della sua vita privata su Instagram anzichè restare concentrata esclusivamente sul sudore e la fatica degli allenamenti, Camila è sempre andata dritta per la sua strada.

Anche dopo le sconfitte, anche dopo veri e propri attacchi frontali che spesso hanno coinvolto anche l’ingombrante figura paterna. Lo stesso è accaduto dopo la pesante debacle di Birmingham e dopo il vittorioso esordio ad Eastbourne. Stavolta però, è accaduto qualcosa di ancora differente.

Nelgi ultimi due shooting dell’atleta azzurra, la diretta interessata è apparsa in una veste inconsueta. Insolita. Maglia lunga, molto coprente – in controtendenza con la sensualità del suo solito abbigliamento tendente al ‘sexy’ – Camila sembra diversa. Soprattutto se associamo questo look ad un mazzo di fiori postato come successiva istantanea sui suoi canali social.

Il dibattito è già partito: qualcuno ha conquistato il cuore della bella Camila? O forse le due foto non sono da mettere in stretta relazione? Conoscendo le abitudini della tennista, c’è da scommettere che nelle prossime settimane – o addirittura giorni – ne sapremo di più. I curiosi sono avvertiti.