Rescinde e va alla Juventus: è il sostituto di Alex Sandro

Tempo di cambiamenti in casa Juventus, spunta un nuovo profilo: potrebbe prendere il posto di Alex Sandro

Inutile girarci intorno: in casa Juventus tutti sono speranzosi ma anche abbastanza preoccupati di quel che verrà. Esistono delle certezze, tra le quali il talento di Adrièn Rabiot (che ha da poco rinnovato fino al 2024), ma contestualmente si intravedono troppe novità all’orizzonte, alcune dolorose.

L’idea della società, che di certo in questo momento non gode di finanze clamorose, è quella di piazzare qualche pezzo pregiato per chiudere un altro affare in entrata come Timothy Weah, appena arrivato dal Lille dopo una trattative relativamente breve. Il figlio d’arte non sarà l’unico acquisto degno di nota, ci sarà da operare in difesa vista la probabile partenza di Alex Sandro che piace a tantissimi club esteri. E al suo posto la società potrebbe sorprendere tutti con un colpo proveniente dalla Liga.

Juventus, spunta Mario Hermoso: prende il posto di Alex Sandro?

La Juventus ha messo gli occhi su alcune pedine in uscita dall’Atletico Madrid che potrebbero salutare il club spagnolo a causa di diverse incomprensioni nate anche con la guida tecnica Diego Simeone.

Dopo una prima parte di stagione horror nella quale i Colchoneros hanno fallito clamorosamente ai gironi di Champions League finendo ultimi, la squadra ha rialzato la testa nella seconda parte della stessa: sono riusciti a recuperare il terreno perso e ad arrivare al terzo posto, a un solo punto dai cugini del Real Madrid.

Ci si aspettava di più da una squadra del genere, costruita per vincere, ma alla fine il piazzamento Champions va più che bene. Solo che molti, probabilmente, non hanno ben accettato il modus operandi della formazione madrilena e sarebbero disposti a lasciare il club senza far troppo rumore.

Tra di essi spunta il nome dello spagnolo Mario Hermoso, difensore che si è contraddistinto per capacità difensive e che ha messo a segno anche qualche rete (4 in totale per lui). Contratto in scadenza nel 2024, ma almeno per ora non esistono i presupposti per rinnovarlo: l’Atletico, per non vederlo sfumare a parametro zero, dovrebbe venderlo il prima possibile, ma dalla Spagna sono sicuri che potrebbe addirittura rescindere il contratto

Secondo Gazzetta.it, la Juventus sarebbe molto interessata allo spagnolo, soprattutto qualora Alex Sandro salutasse Torino. Quest’ultimo, nonostante il rinnovo automatico scattato non molto tempo fa, ha molte offerte provenienti da Arabia Saudita e Turchia.