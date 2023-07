Lazio, super colpo dalla Premier: l’annuncio in diretta spiazza

La Lazio torna in Champions League e si prefissa obiettivi di mercato di un livello molto alto, la società vuole accontentare Sarri.

Una stagione davvero da non dimenticare, quella appena conclusa dalla Lazio. Due derby vinti su due e seconda posizione in classifica in Serie A, dietro ad un inarrestabile Napoli. Ciò vuol dire che la squadra di Claudio Lotito tornerà a giocare i gironi di Champions League e sicuramente dopo quest’obiettivo raggiunto, non si possono deludere né la tifoseria, né il tecnico, Maurizio Sarri.

Il prossimo, sarà il terzo anno dell’allenatore in biancoceleste ed il primo ovviamente, alla massima competizione europea per club, proprio al comando della squadra romana. I biancocelesti, come detto, starebbero tentando di costruirgli una squadra ancor più forte adesso, sia per tornare a combattere per i primi quattro posti in campionato, sia per una degna partecipazione alla Champions League.

Lazio, è ufficiale: arriva l’annuncio sul super colpo

Si parla quindi di nomi di spessore, la Lazio vorrebbe soprattutto un sostituto di Ciro Immobile, visto che nella passata stagione non ne ha mai, praticamente avuto uno. E poi ci si guarda intorno per portare a casa qualche nome internazionale, anche se per adesso il pubblico degli Aquilotti è concentrato soprattutto sulla possibilità che lasci, Sergej Milikovic-Savic.

Proprio per la mediana, è spuntato da diverse settimane, un nome di assoluto livello per quanto riguarda le trattative laziali. Sembrerebbe che infatti i biancocelesti abbiano chiesto informazioni all’agente di Jorginho, regista della Nazionale e pupillo di Sarri, che con lui sfiorò lo scudetto del 2018 in terra partenopea. Il centrocampista italo-brasiliano è un classe ’91 e compirà quindi 32 anni a dicembre.

Piedi buoni ed esperienza anche europea, un profilo assolutamente interessante per la Lazio. Dopo quattro anni e mezzo al Chelsea, il centrale di centrocampo è passato lo scorso gennaio all’Arsenal e si pensava che i Gunners però potessero cederlo, visto che lì non ha giocato moltissimo.

Joao Santos, agente di Jorginho, ha però dato un annuncio importante a tvplay.it, parlando senza mezzi termini: “Jorginho sta molto bene all’Arsenal che ha un campionato molto importante da giocare, a inizio agosto c’è il Community Shield. Non c’è nessuna trattativa con la Lazio“, è quanto ha detto.

Niente di concreto quindi, tifosi spiazzati. Le parole dell’agente fanno capire che anche se la società italiana dovesse fare un’offerta, difficilmente l’ex Napoli decida di andare via. A questo punto, si immagina che la squadra di Lotito stia già guardando altrove.