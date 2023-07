Juve, messaggio durissimo al Napoli: che farà ora De Laurentiis?

La Juventus con una mossa a sorpresa, un messaggio durissimo, mette all’angolo De Laurentiis: quale sarà la replica del patron azzurro?

C’è poco da fare. L’acerrima rivale del Napoli è e sarà sempre la Juventus. Le altre possono sostituirla ad interim nel ruolo di ‘nemico pubblico nr.1’ per la Patria calcistica azzurra ma lo sfizio di sconfiggere, umiliare, come con la manita dello scorso 13 gennaio al ‘Maradona’, la ‘Vecchia Signora’ sarà sempre maggiore di quello per tutte le altre.

Un duello che inevitabilmente dal rettangolo verde si sposta in sede di calciomercato. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non ha ancora liberato il Direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che dopo 8 stagioni all’ombra del Vesuvio smania di cambiare aria per ‘impalmare’ la ‘Vecchia Signora’.

Il patron azzurro, dunque, cerca di mettere il bastone fra le ruote del suo Ds non tanto per evitare di perdere un validissimo collaboratore, tra i protagonisti del terzo scudetto, quanto per non rinforzare l’acerrima rivale.

Ora, però, la ‘Vecchia Signora’ dinanzi all’impuntatura del patron azzurro ha perso la pazienza tanto da avergli lanciato una sorta di ultimatum.

Juve, messaggio al Napoli: Giuntoli libero entro il 30 giugno o lo mollerà

Aurelio De Laurentiis gioca con la ‘Vecchia Signora’ come il gatto con il topo. La Juventus però con una mossa a sorpresa esce dall’angolo in cui l’ha confinata il patron azzurro.

Come riferisce il quotidiano torinese ‘Tuttosport’, se Cristiano Giuntoli non firma entro il 30 giugno, è molto probabile che la dirigenza bianconera decida di continuare con lo staff attualmente in carica anche per evitare di dover chiedere alla Lega il nulla osta che consenta la piena operatività di un dirigente in ‘vacanza’ di contratto.

Insomma, un avviso ai naviganti, nella fattispecie Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. La ‘Vecchia Signora’ non ha alcuna intenzione di aspettare in eterno anche perché un Ds in carica, Giovanni Manna, c’è già e i cui risultati sono apprezzati dai vertici del club bianconero tanto che a breve sottoscriverà il rinnovo contrattuale fino al 2025.

La palla, dunque, passa ora nel campo di De Laurentiis. Che farà il patron azzurro? Quale sarà la sua contromossa? Libererà entro il 30 giugno Giuntoli o continuerà nel muro contro muro rischiando così di ritrovarsi un separato in casa, un Ds demotivato e con il dente avvelenato per aver frustrato le sue ambizioni bianconere?

Quesiti che per il bene del Napoli richiedono una risposta immediata. Nel frattempo, recepito il messaggio della ‘Vecchia Signora’, Cristiano Giuntoli continua a sciorinare le sue capacità diplomatiche per arrivare il prima possibile alla fumata bianconera, pardon, bianca, evitando in tal modo che il suo sogno di insediarsi alla Continassa resti tale.