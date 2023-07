‘Tradimento’ Giuntoli: il colpo passa dal Napoli alla Juve

Sta per nascere un nuovo Napoli, che ripartirà da pilastri differenti rispetto a quello degli ultimi anni. Via Spalletti e dentro Garcia, senza dimenticare la prossima avventura juventina di Giuntoli che cambia anche il mercato

Il nuovo corso del Napoli sta prendendo forma. Rudi Garcia è stato il primo tassello di Aurelio De Laurentiis, che si è affidato all’esperienza del francese per rimpiazzare Luciano Spalletti, il tecnico dello scudetto. Il processo di cambiamento azzurro passa inoltre dall’addio di Cristiano Giuntoli, con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista inizialmente dal suo contratto.

Un futuro, quello del direttore sportivo partenopeo, che si tingerà di bianconero con la Juventus che lungamente lo ha inseguito. Un cambio di rotta importante per il Napoli, ma anche di carriera per lo stesso Giuntoli che porterà la sua metodologia di lavoro in un contesto completamente diverso.

In casa Juve bisognerà ripartire per ricostruire dopo le macerie degli ultimi anni, con particolare riferimento all’ultimo biennio di insuccessi targati Massimiliano Allegri. Forze fresche saranno quindi necessarie nella Torino bianconera per ritrovare freschezza e riavviare una progettualità che punta a tornare importante nel tempo.

Giuntoli di fatto lavora già da dirigente juventino, al netto della situazione col Napoli, ed ha già puntato anche il centravanti giusto in vista della prossima stagione. Si tratta di un nome che era già nel mirino del ds proprio con gli azzurri.

Calciomercato Napoli, Giuntoli lavorava per Hojlund in azzurro: ora nel mirino della Juve

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, qualora partisse Vlahovic, in cima alla lista della Juventus potrebbe esserci il nome di Rasmus Hojlund, centravanti danese che ha vissuto una buona stagione d’esordio in Serie A all’Atalanta, mettendo in mostra doti fisiche e tecniche di ottimo livello, condendo il tutto con 9 gol e 4 assist in campionato.

Il potenziale del classe 2003 è quindi enorme, motivo per cui diversi club, anche esteri, ci stanno facendo un pensierino. Il profilo di Hojlund era finito anche nel mirino dello stesso Napoli con Giuntoli, e lo stesso ds ora ci riproverà ma sulla sponda bianconera di Torino come alternativa offensiva in caso di addio importante.

Giuntoli quindi è al lavoro per il suo insediamento alla Juventus, tra strategie di mercato e non solo. Intanto i bianconeri dovrebbero prendere una decisione in attacco dopo l’annata deludente di Dusan Vlahovic, ed Hojlund, anche per caratteristiche, oltre che per potenziale, potrebbe dire la sua.