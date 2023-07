Napoli, lo scambio esalta i tifosi: ecco chi può arrivare

Dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio di Rudi Garcia, i tifosi del Napoli sono ‘esaltati’ per un possibile scambio di giocatori in sede di mercato.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia, il Napoli campione d’Italia, così come tutte le altre squadre, è proiettato verso la prossima stagione. Il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis, infatti, è al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia operazioni di mercato in entrata che in uscita.

I nomi più caldi sono sicuramente quelli Victor Osimhen e Kim Min-Jae. Il primo, infatti, è al centro di un trattativa con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del suo contratto, vista l’attuale scadenza del 2025. L’intenzione del patron partenopeo, infatti, è quella di offrire un super ingaggio al centravanti nigeriano per trattenerlo almeno per un altro anno.

Per quanto riguarda Kim Min-Jae, invece, i tifosi del Napoli attendono solo l’annuncio ufficiale del suo passaggio al Bayern Monaco. Il club tedesco, infatti, ha ribadito la sua intenzione di voler esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore centrale. Ma al netto del dispiacere per la partenza di uno degli uomini chiave della squadra di Luciano Spalletti, i tifosi partenopei possono ‘esultare’ per un’altra operazione in sede di calciomercato.

Mercato Napoli, l’Herta Berlino vuole Diego Demme: possbile scambio con Lucas Tousart

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, l’Hertha Berlino si è fatto avanti per acquisire le prestazioni di Diego Demme, anche se non ha l’intenzione di pagare il cartellino del centrocampista azzurro. Proprio per evitare questo, il club tedesco ha proposto ad Aurelio De Laurentiis un possibile scambio con Lucas Tousart, il quale è stato già allenato da Rudi Garcia ai tempi del Lione.

Tuttavia, almeno per il momento, il Napoli non è convinto di un possibile scambio, considerando la sua intenzione di voler monetizzare dalla cessione di Diego Demme. Aurelio De Laurentiis, il quale sta curando il mercato azzurro direttamente in prima persona, valuterà comunque questa possibilità di poter portare Lucas Tousart nel team guidato da Rudi Garcia.

Il calciatore francese, classe 1997, potrebbe arrivare al Napoli dopo tre stagioni trascorse all’Hertha Berlino, retrocesso proprio quest’anno nel campionato tedesco di Serie B. Nei prossimi giorni, quindi, sapremo sicuramente se Lucas Tousart dovesse diventare il nuovo vice di Stanislav Lobotka. Gli azzurri, infatti, hanno ‘l’obbligo’ di dover trovare un centrocampista che possa far rifiatare un po’ il calciatore slovacco.