Resta al Napoli, cessione bloccata: sarà a disposizione di Garcia

Dopo la sua ottima conferenza stampa di presentanzione a Capodimonte, Rudi Garcia ha ricevuto delle notizie per quanto riguarda una cessione che è stata bloccata.

Dopo la vittoria dello storico Scudetto, il Napoli ha dovuto fronteggiare subito l’addio di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, ha ribadito al patron Aurelio De Laurentiis la sua volontà di prendersi un anno sabbatico.

Una volta ufficializzato l’addio di Luciano Spalletti, quindi, Aurelio De Laurentiis è stato ‘costretto’ ad effettuare un casting per cercare di trovare il profilo giusto per guidare la squadra campione d’Italia. Dopo tantissimi nomi accostati al club partenopeo, la scelta del presidente è caduta su Rudi Garcia.

Nonostante qualche dubbio iniziale, grazie proprio alla sua conferenza stampa di presentazione avvenuta nella Reggia di Capodimonte un paio di settimane, Rudi Garcia ha già conquistato tutti. L’ex allenatore della Roma, di fatto, ha ribadito con forza la sua voglia di far vincere al Napoli altri trofei. Nel frattempo, proprio per il tecnico francese, bisogna registrare delle ottime notizie in sede di calciomercato.

Mercato Napoli, Gianluca Gaetano resterà ancora in azzurro: ecco tutti i dettagli

Secondo varie indiscrezioni, infatti, Gianluca Gaetano rimarrà ancora nel Napoli, almeno fino al prossimo mercato di gennaio. Il giovane centrocampista, che si è sposato da qualche giorno, rimarrà quindi a disposizione di Rudi Garcia, anche per recuperare al meglio dall’infortunio rimediato proprio durante l’ultima giornata di campionato giocata contro la Sampdoria.

Gianluca Gaetano, infatti, ha riportato contro la squadra ligure la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Il giocatore, prodotto del vivaio del Napoli, si è operato a Villa Stuart. I suoi tempi di recupero sono stati quantificati almeno in due mesi. Con questa diagnosi, di fatto, il centrocampista potrebbe saltare sia il ritiro di Dimaro che quello di Castel di Sangro.

L’ex giocatore della Cremonese, quindi, farà parte della rosa guidata da Rudi Garcia, anche se spera di poter giocare di più rispetto alla stagione che è appena conclusa. Gianluca Gaetano, infatti, ha disputato solo 12 partite (tra cui la maggior parte dalla panchina), dove è riuscito sia a segnare un gol che a fornire un assist vincente.

Per quanto riguarda le altre notizie di mercato, invece, i tifosi del Napoli stanno aspettando l’ormai imminente cessione di Kim Min-Jae ed il presunto rinnovo di contratto di Victor Osimhen. Il sudcoreano, infatti, è ormai prossimo a trasferirsi al Bayern Monaco, che pagherà la clausola rescissoria, mentre l’entourage del centravanti sta trattando con Aurelio De Laurentiis per prolungare il contratto in scadenza nel 2025.