La scollatura del vestito è esagerata: Jolanda De Rienzo è incontenibile

Jolanda De Rienzo è davvero incontenibile: il vestito mette in mostra una scollatura esagerata che lascia i fan senza fiato.

Jolanda De Rienzo è una delle giornaliste che più abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere nel corso degli ultimi anni sia per la sua grande competenza che di certo non le manca, sia per la sua immensa bellezza.

La giornalista ha fatto tanta gavetta nel corso della sua carriera, facendo parte di programmi molto importanti come Aspettando Il Calciomercato, co-condotto al fianco di Michele Criscitiello ed è divenuta presto una dei volti più interessanti della tv nostrana. Spesso, la De Rienzo ha anche co-condotto trasmissioni incentrate principalmente sul Napoli e non è un caso che sia apprezzata molto di più dai tifosi azzurri.

Sono comunque in tantissimi a stimare e seguire Jolanda De Rienzo che su Instagram vanta più di 365 mila follower e dove mette in mostra tutto il suo fascino. Un numero importante e che sicuramente continuerà a crescere nel corso dei prossimi anni, con la giornalista che regala spesso e volentieri scatti bollenti. E nell’ultimo post Jolanda ha deciso davvero di far perdere la testa ai suo fan, esibendo una scollatura davvero esagerata.

Spettacolo incandescente per Jolanda De Rienzo: la scollatura è esagerata

L’estate è iniziata e in molti hanno già dato il via alle proprie vacanze per ricaricarsi dopo un anno di fatiche. Tra questi c’è Jolanda De Rienzo, con la giornalista che si sta godendo i primi giorni di sole e di mare, come si può notare tramite il suo profilo Instagram dove regala ai suoi fan scatti roventi. Ed è proprio tramite social che Jolanda ha voluto dare uno spettacolo davvero incandescente dove si è mostrata incontenibile, indossando un vestito che fa tanta fatica a contenere le sue forme esplosive.

Non c’è neanche bisogno di fare zoom tanto che la scollatura appare decisamente esagerata, lasciando i fan davvero senza parole e dando spazio solamente alla fantasia. Uno scatto che è stato apprezzato tantissimo dai suoi follower ed il contatore dei likes è del tutto impazzito così come i fan nei commenti. C’è anche chi ha azzardato una metafora calcistica per sottolineare la prorompente sensualità e bellezza della De Rienzo, affermando come la giornalista sia come una finta di Maradona.

Ancora una volta, la De Rienzo è riuscita a lasciare tutti di stucco ed i suoi follower non vedono l’ora arrivino altri scatti per continuare ad ammirarla e a venerarla. E siamo sicuri che la giornalista non ci metterà molto a regalare nuove foto che faranno impazzire tutti i suoi fan e che renderanno l’estate bollente.