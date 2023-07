Napoli: tutto su Osimhen, c’è la contropartita

Un club è pronto a fare di tutto per arrivare a Osimhen e c’è la possibilità di inserire una contropartita.

Victor Osimhen è uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato. Il Napoli farà di tutto per trattenerlo, ma non sarà semplice considerando anche il fatto che le offerte non mancano e nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle importanti novità.

Un club sembra essere ormai pronto a fare di tutto per arrivare a Osimhen e il Napoli potrebbe ricevere una contropartita. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul futuro dello stesso nigeriano.

Calciomercato Napoli: tutto su Osimhen, possibile una contropartita

Il futuro di Osimhen sembra essere lontano da Napoli. Nonostante la speranza dei tifosi e anche di ADL di una sua permanenza, per il momento queste possibilità sono davvero basse considerando anche le offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire su chi la spunterà. Il Napoli, come detto in precedenza, ha il sogno di poter continuare con il nigeriano, ma per il momento la strada è assolutamente da valutare.

Secondo quanto riferito dal Sun, il Manchester United non dovrebbe puntare su van de Beek e l’olandese potrebbe essere inserito nella trattativa di calciomercato con il Napoli per arrivare ad Osimhen. Vedremo se realmente sarà così oppure alla fine ci sarà un passo indietro considerando che ADL non sembra intenzionato ad accettare le contropartite.

Si tratta di due ruoli completamente differenti, ma van de Beek rappresenta sicuramente un calciatore di assoluta qualità e che potrebbe dare una possibilità in più a Rudi Garcia. Vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le scelte di Osimhen e dello stesso Napoli in vista della prossima stagione.

Mercato Napoli: lo United non molla Osimhen

Lo United non molla Osimhen e non è da escludere un tentativo di inserire van de Beek nella trattativa di calciomercato con il Napoli. Una ipotesi da valutare considerando anche il fatto che ADL per il momento ha chiuso l’ipotesi ad uno scambio.

Per questo motivo per gli inglesi non sarà semplice arrivare al Napoli e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro per capire meglio il futuro di Osimhen ed anche capire se il Manchester United affonderà il colpo o no.