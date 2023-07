Pronto al sacrificio per il Napoli: vuole gli azzurri

Uno dei top player è pronto al sacrificio per il Napoli: la decisione è presa, vuole gli azzurri a tutti i costi

Il 4 maggio 2023 è una data che ricorderanno per sempre i tifosi del Napoli sparsi nel mondo; in quella sera, alla Dacia Arena di Udine, è infatti arrivata l’aritmetica della conquista del terzo scudetto nella storia del club.

Un’attesa durata ben 33 anni si è così materializzata con cinque giornate di anticipo di un campionato dominato, in cui gli azzurri hanno battuto tutte le avversarie almeno una volta mostrando una superiorità a tratti imbarazzante.

I festeggiamenti in città successivi a quei giorni e fino al 4 giugno, quando è stata consegnata la coppa dello scudetto in occasione dell’ultima di campionato, sono stati davvero coinvolgenti, anche e soprattutto per i calciatori diventati veri e propri eroi ed ossanati in ogni modo possibile, da cori personalizzati fino a murales sparsi in città e provincia.

Una dimostrazione di affetto davvero clamorosa che, se possibile, è riuscita anche a far cambiare i piani in corsa degli stessi atleti. Il Napoli si è rivalutato agli occhi dei calciatori e la possibilità di un clamoroso bis, nonostante il cambio di guida tecnica, è davvero concreto e sembra che nessuno voglia rinunciarci a cuor leggero.

Tutto per il Napoli: la mossa decisiva del calciatore

Tra i calciatori in scadenza di contratto nel 2024 c’è Piotr Zielinski; questa sessione di mercato, quindi, è l’ultima chance per monetizzare qualcosa dalla sua cessione, in caso di mancato accordo sul rinnovo del contratto.

Il polacco è tra i più pagati della rosa, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro che dovrà essere necessariamente ridotto per rispettare i limiti imposti dal patron De Laurentiis. Sul centrocampista, la cui tecnica e classe sono indiscutibili, si è mossa la Lazio, con Sarri che stravede per il giocatore, avendolo allenato nella sua esperienza partenopea.

E non mancano anche offerte dall’estero, con il West Ham che potrebbe tornare alla carica dopo aver ricevuto il rifiuto del giocatore la scorsa estate, nonostante un’offerta importante. Zielinski, però, ha ben chiaro il suo futuro.

Priorità assoluta al Napoli e soprattutto nessuna intenzione di andare via. Il polacco è stato chiaro con la dirigenza; è pronto al sacrificio economico pur di restare ancora in azzurro e chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio.

Zielinski è arrivato a Napoli nel 2016 ed è il calciatore con più stagioni in maglia azzurra e tra i più presenti in rosa, con oltre 300 gare disputate. È uno dei leader riconosciuti dello spogliatoio, intoccabile per Spalletti, ed all’alba dei 30 anni (li compirà nel prossimo mese di maggio) è nel pieno della maturità calcistica, pronto a dare ancora il suo contributo.