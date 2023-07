Federica Pellegrini contro suo marito: la ragione è sconvolgente

Da parte di Federica Pellegrini è arrivata la decisione contro suo marito, ecco qual è stata la ragione sconvolgente da parte dell’ex nuotatrice…

Pur lasciando le piscine di tutto il mondo, la campionessa veneta continua a far discutere, le sue dichiarazioni sono spesso molto criticate, andiamo a scoprire quanto accaduto e cosa ha detto di recente la diretta interessata.

Due anni fa di questi tempi, la Pellegrini preparava le sue ultime Olimpiadi a Tokio, dopo una carriera vissuta ad alto livello, nella sua gara, vale a dire i 200 stile libero, concluse al settimo posto. Pochi mesi dopo arriva il suo ritiro dall’attività agonistica, partecipando a Napoli all’International Swimming League, dopo una carriera da vincente in cui ha conquistato oro olimpico e ben 6 titoli mondiali, più un altro oro in vasca corto.

Dopo il nuoto, è rimasta nel mondo dello sport diventando membro del CIO in rappresentanza degli atleti, ma al di fuori del contesto sportivo ha vissuto diverse esperienze, spesso alla luce dei riflettori o in alternativa sui social network.

La Divina non perdona: Federica Pellegrini contro suo marito

Da un punto di vista televisivo è stata protagonista come giudice ad Italia’s Got Talent, ha poi partecipato come concorrente all’ultima edizione di Pechino Express, arrivando seconda in compagnia del marito, ed ad un passo dalla vittoria.

Proprio con Matteo Giunta si è sposata l’anno scorso, il legame con il suo ultimo allenatore procede a gonfie vele, ma di recente è accaduto qualcosa tra i due, tanto da far arrabbiare la Divina.

Il fatto è accaduto in ristorante, dove la coppia aveva avuto modo di pranzare, al termine dei pasti era arrivato il momento del fatidico dolce, a quel punto un Giunta non particolarmente sazio ha ordinato un piatto con due pancakes giganti, ricoperti in buona parte di nocciola.

Sempre molto attiva sui social, l’ex nuotatrice non si è lasciata sfuggire il momento, pubblicando un video sul suo profilo, mettendo in evidenza la scelta del marito, ed ironizzando sull’accaduto ha avuto modo di prenderlo in giro ed al tempo stesso sfidarlo a viso aperto, ecco cosa ha detto e poi postato Federica Pellegrini a riguardo: “Ti devi sentire molto in colpa. Voglio vedere come lo finisci, di sicuro farai molta fatica“. Chissà se Matteo Giunta avrà accolto la provocazione della moglie e se si sarà goduto il dolce.