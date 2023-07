Napoli, scappano tutti: ufficiale l’ennesimo addio

Dopo quelli di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, nel Napoli guidato da Aurelio De Laurentiis bisogna registrare un ulteriore addio.

Il Napoli è stato l’assoluto dominatore dell’ultima stagione di Serie A. La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, è riuscita a chiudere il discorso Scudetto già nel mese di gennaio, ovvero con la vittoria rimediata allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma guidata da José Mourinho.

Tuttavia, dopo il successo aritmetico del campionato, in casa azzurra è iniziata una ‘cascata’ di addii.

Il primo a salutare è stato il massimo artefice sul campo della vittoria dello Scudetto: ovvero Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, una volta vinto il campionato, ha ribadito ad Aurelio De Laurentiis la propria volontà di prendersi un anno sabbatico. Una volta archiviato il rapporto con il tecnico toscano, il patron partenopeo ha dato inizio ad un casting per il nuovo allenatore del suo Napoli che, alla fine, ha portato all’ingaggio del francese Rudi Garcia.

Successivamente a Luciano Spalletti, anche Cristiano Giuntoli ha salutato la piazza partenopea. Dopo un lungo tira e molla, terminato esattamente nella serata di venerdì, Aurelio De Laurentiis ha ‘lasciato libero’ il suo ormai ex direttore sportivo, ormai in procinto di andare alla Juventus. Ma in casa partenopea la lunga serie di addii societari non è terminata qui, anzi.

Napoli, anche Alessandro Formisano lascia il club partenopeo: l’annuncio di De Laurentiis

Come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis con un tweet, infatti, anche Alessandro Formisano ha lasciato il Napoli in cui è stato l’Head of Operation, Sales e Marketing del club partenopeo. Ecco l’annuncio del presidente del team azzurro: “Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli con l’intento di affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN”.

Oltre a questi ‘addii dirigenziali’, i tifosi del Napoli stanno per salutare anche uno degli uomini chiave del team che si è appena laureato campione d’Italia. Per il passaggio di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, di fatto, manca solo l’annuncio ufficiale. Il club tedesco, infatti, ha deciso di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore centrale, versando nelle casse economiche del club la bellezza di circa 59 milioni di euro.

Dopo Kim Min-Jae, la piazza partenopea spera che le illustri cessioni si fermino qui. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, di fatto, vorrebbe evitare un ulteriore addio. L’obiettivo del patron partenopeo è soprattutto quello di trattenere almeno per un altro anno Victor Osimhen, al quale sono stati proposti ben 6,5 milioni di euro annui.