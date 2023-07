Napoli, rivoluzione in dirigenza: spunta un nome bomba

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: vera e propria rivoluzione in casa azzurra, con un big pronto all’arrivo

Il Napoli lo scorso 30 giugno ha dato il benservito a Cristiano Giuntoli. Un tweet presidenziale, com’è ormai abitudine in casa partenopea, ha sancito il divorzio definitivo tra la società Campione d’Italia ed il direttore sportivo. Una sorta di ultimo atto che è sembrato quasi una formalità, considerato come ormai da tempo si conoscevano le intenzioni del dirigente.

D’altronde Giuntoli ha vissuto le ultime settimane in casa Napoli da separato in casa; si è rifugiato a casa sua, lontano da Castel Volturno e dai piani per la nuova stagione ufficialmente iniziata, e non ha messo bocca nella scelta del nuovo allenatore tantomeno sui piani mercato.

Aveva un accordo da tempo con la Juventus, affascinato dall’idea di ridare un’aura vincente al club bianconero dopo otto anni in azzurro culminati con lo storico scudetto del mese scorso. Le trattative con De Laurentiis sono proseguite diverse settimane, anche perché Giuntoli aveva un contratto fino al 2024, fino all’accordo finale che ha messo la parola fine al tutto.

Napoli, scelto il direttore sportivo: è un nome top

Salutato Giuntoli, la domanda più ricorrente tra i tifosi azzurri è chi prenderà il posto vacante di direttore sportivo. È bene ricordare come solo il ds ha lasciato Napoli e non il braccio destro del dirigente, Giuseppe Pompilio che invece resterà in azzurro anche per garantire la continuità di lavoro, almeno fino a giugno 2024, data naturale della scadenza del contratto.

Se De Laurentiis ha avocato a sé questa figura, almeno così sembra, nelle prossime settimane nulla cambierà nell’organigramma azzurro. O, almeno, la direzione sembra proprio questa. E quindi maggiori poteri a Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, i due uomini chiave dello scout azzurro, con l’inserimento di Antonio Sinicopri a fornare la nuova area tecnica del club azzurro, almeno fino al termine della sessione di mercato.

Solo a partire dal prossimo mese di settembre, a mercato ufficialmente chiuso, dovrebbe entrare in società una figura vera e propria di direttore sportivo. E De Laurentiis, come spiegato da Sportmediaset, ha anche un preferito per questo ruolo; si tratta di Frederic Massara, ex braccio destro al Milan di Paolo Maldini.

Massara è molto stimato dal patron per la sua figura carismatica e l’esperienza accumulata al Milan, con cui ha vinto lo scudetto nel 2021/2022. Un dirigente silenzioso con un modus operandi sviluppato con concretezza e sulla capacità di scovare i talenti più cristallini in giro per l’Europa ed il mondo ancora sconosciuti ai più.