Mercato Napoli, arriva l’erede di Lozano: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in attacco che rappresenta l’erede di Hirving Lozano. La soluzione, dopo una lunga trattativa, arriva grazie all’idea del prestito che coinvolge un calciatore azzurro, pronto a fare il percorso inverso. E si tratta di un grande colpo per la compagine di Rudi Garcia.

Il Napoli lavora per il grande colpo dal momento che l’obiettivo della dirigenza è quello di regalare a Garcia una squadra competitiva almeno quanto quella allestita nella passata stagione. Non sarà facile, però, dal momento che ci sono alcuni esuberi e dei profili al passo d’addio. Uno su tutti, oltre a Kim, ormai promesso al Bayern Monaco: Hirving Lozano. Il messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 ed al momento non arrivano segnali sul fronte rinnovo. E’ stato individuato il suo sostituto e l’affare si può chiudere attraverso lo scambio, con un giocatore pronto a fare il percorso inverso.

Mercato Napoli, arriva l’erede di Lozano

Come detto, sul fronte del rinnovo di Lozano tutto tace. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024 ed allo stato attuale delle cose non ci sono segnali relativi al rinnovo. Il suo ingaggio è troppo pesante per le casse societarie ed è difficile che possa accettare una riduzione dello stipendio.

Il Napoli si sta guardando attorno ed ha individuato in Lindstrom dell’Eintracht Francoforte il suo erede. Il costo è elevato, ma i tedeschi sono seriamente interessati, come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, a Diego Demme. In ragione di ciò, gli azzurri possono usare la carta dell’ex Lipsia per provare ad abbassare le pretese dell’Eintracht ed avvicinarsi a questo che sarebbe un grande colpo. Rudi Garcia ha sempre saputo valorizzare esterni d’attacco con queste caratteristiche e quindi potrebbe essere un colpo adatto alle sue richieste.

Lindstrom al Napoli, Demme all’Eintracht

In stagione il danese ha trovato la via della rete per 9 volte tra tutte le competizioni, confermando anche una importante vena realizzativa. E’ molto giovane ed ha già una buona esperienza, oltre a dei margini di miglioramento importanti.