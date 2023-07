Calciomercato Napoli, bomba Osimhen: “Voglio giocare per lui”

Dopo aver speso parole al miele per il Napoli, la città ed i suoi tifosi, in una recente uscita pubblica Victor Osimhen si è confidato facendo il nome dell’allenatore per il quale avrebbe intenzione di giocatore, gelando praticamente tutti.

A seguito di queste dichiarazioni i tifosi partenopei si sono inevitabilmente preoccupati, anche perché quelle uscite dalla bocca del bomber nigeriano hanno dato l’impressione di essere tanto parole di addio, seppur non imminente ma prossimo.

Quindi tutti i castelli che si sono creati nelle ultime settimane sono d’un colpo crollati, con Osimhen, il Napoli e De Laurentiis che ora devono fare i conti con la realtà e decidere cosa ne sarà di questo matrimonio, nonostante, comunque, il tutto sia già stato definito da un pò di tempo.

Calciomercato Napoli, addio improvviso di Osimhen? Ecco per chi vorrebbe giocare

Il futuro di Victor Osimhen è senza ombra di dubbio uno degli argomenti più discussi di questo calciomercato, dato che ad oggi non si è capito ancora se rimanga a Napoli o intraprenda una nuova ed entusiasmante, oltre che ricca, avventura in carriera. Sì, perché sono diversi i top club europei che l’hanno puntato quest’estate, cosa che lusinga innanzitutto il bomber africano e poi lo stesso Napoli, che ancora una volta ha avuto ragione.

L’intenzione di De Laurentiis è però quella di non smantellare più di tanto la squadre in questo calciomercato, ed è per questo che dopo l’addio di Kim il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di salutare un altro pilastro della formazione di Rudi Garcia, o almeno questo si credeva. In questi giorni si è infatti tanto parlato addirittura di un possibile rinnovo con adeguamento per Osimhen con il Napoli, ma in una recente uscita pubblica è stato lo stesso nigeriano a stravolgere completamente le carte in tavola dando un piccolo indizio -di addio?- sul suo futuro.

In una lunga ed interessante intervista rilasciata a soccerent.ng, infatti, Victor Osimhen ha parlato tanto, e bene, di José Mourinho, aggiungendo anche che per lui sarebbe un onore poter essere allenato, un domani, dallo Special One.

Osimhen vuole essere allenato da Mourinho: ecco dove potrebbe accadere

Victor Osimhen ha svelato di volere essere un domani allenato da José Mourinho, scenario al momento complicato ma non di impossibile realizzazione. Attualmente, infatti, lo Special One è ancora l’allenatore della Roma, ma l’anno prossimo andrà in scadenza col club giallorosso e potrebbe trovarsi una nuova sistemazione.

Sfumata l’ipotesi Nazionali, ad oggi la destinazione più plausibile per Mourinho sembrerebbe essere l’Arabia Saudita, desiderosa di conquistare, con i suoi soldi, il monopolio del calcio mondiale. Ed è dunque possibile, a fronte di questo, che il desiderio di Osimhen possa essere esaudito qualora lo Special One dovesse approdare in Asia, dato che con i suoi club migliori la Saudi Pro League sta puntando a conquistare il monopolio del calcio mondiale.

Napoli, futuro Osimhen: le ultime

Al momento essere allenato da Mourinho è un semplice sogno per Osimhen, visto che non potrà mai realizzarsi un suo passaggio a Roma in estate. Più probabile potrebbe essere, invece, un suo possibile approdo in Arabia assieme allo Special One, ma le ambizioni del nigeriano sono troppo alte per essere “distrutte” con questo trasferimento.

Ed ecco che torna di moda la telenovela relativa all’imminente futuro di Osimhen al Napoli. ADL non lo vuole vendere, ma difronte ad un’offerta irrinunciabile, da 150/180 milioni di euro, il nigeriano può partire. Gli interessi di PSG e Bayen Monaco stuzzicano le parti in causa che, come già detto, starebbero addirittura lavorando anche ad un’incredibile prolungamento di contratto. Le prime settimane di stagione risulteranno essere quelle decisive per definire una volta e per tutte il futuro di Osimhen.