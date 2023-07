Occhi in casa Bologna: il Napoli affonda il colpo

Un affare tra Napoli e Bologna sembra prendere il sopravvento, Rudi Garcia potrà avere un rinforzo di qualità per gli azzurri.

Si è inserito a sorpresa il club campione d’Italia nella caccia a uno dei big felsinei, la squadra rossoblù andrà incontro a una rivoluzione considerando come big siano in scadenza di contratto o scontenti di rimanere a Bologna.

La mano di Rudi Garcia comincia a farsi sentire, le prime scelte di mercato sono avallate dal tecnico francese, che avrà il compito davvero difficile di non fare rimpiangere Luciano Spalletti. Un come quanto avvenne a Roma, anche se in questo caso con una maggiore sostanza proprio guardando al rafforzamento della rosa.

Il calciomercato del Napoli è fatto anche di colpi italiani, non soltanto di talenti da pescare in giro per il mondo. Il Bologna è pronto a cedere un suo big, c’è un’accelerata decisa su uno dei migliori talenti dei felsinei.

Napoli pronto, c’è l’ok del Bologna

La sensazione è che l’affare possa essere concretizzato a breve, portando così il calciatore già al primo giorno di ritiro con la maglia del Napoli. Il club sta guardando avanti, l’addio di Giuntoli non ha lasciato di certo spiazzati e anche sul mercato le idee stanno emergendo con buon vigore. In particolare, si punta su quei calciatori che già in Serie A hanno mostrato il loro potenziale, da comprare a un prezzo giusto senza esagerare. Dominguez dal Bologna primo colpo Napoli, per la stagione 2023-24: l’argentino sembra in pole nella casella degli acquisti.

Rudi Garcia potrà contare su un calciatore maturato in maniera esponenziale, l’argentino è un elemento già nel giro della sua nazionale. Andrà in scadenza con i felsinei nel 2024 e spinge per una cessione. Il Bologna lo venderà per 15 milioni di euro, qualche contropartita sbloccherà decisamente la trattativa. Il Napoli non avrebbe problemi a investire la cifra, inserendo anche qualche ragazzo in prestito in Emilia, proprio per consentirgli una maturazione importante in campionato.

Gaetano o Zerbin agli ordini di Thiago Motta in prestito potrebbe essere una possibilità in più per dare un’altra scossa all’affare, la volontà di Dominguez di giocare in un club da Champions League smuove un po’ la stasi dei giorni scorsi. L’arrivo dell’argentino, per altro, andrebbe anche a muovere un affare in uscita, ovvero la cessione di Zielinski. Il polacco potrebbe essere ceduto, per le stesse cifre, a un club italiano come Lazio e Juve, già interessate da tempo.