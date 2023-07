Colpaccio Sky per il futuro: tifosi al settimo cielo

Novità in vista di Euro 2024. Sono stati assegnati i diritti di trasmissione della competizione europea per Nazionali

Dopo la delusione per il mancato Mondiale 2022 e per la sconfitta in semifinale di Nations League, la Nazionale di Roberto Mancini al lavoro sui prossimi obiettivi importanti. Missione Europei 2024 per Donnarumma e soci, che hanno il compito di cancellare i disonori del recente passato, oltre che quello di difendere il titolo vinto ad Euro 2020.

Gli azzurri sono implicati ancora nella fase di qualificazione ai prossimi Europei, che per la circostanza tornerà ad essere ospitati da un solo paese, e non itineranti come in occasione dell’edizione vinta nell’state 2021 dalla stessa Italia con la finale contro l’Inghilterra. La compagine di Mancini alzò la coppa al cielo di Wembley al culmine di un percorso meraviglioso e complicato, con un successo ai calci di rigore arrivato al cardiopalma.

Tre punti raccolti in due sole partite giocate per la Nazionale italiana nel girone di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania, selezione peraltro già qualificata in quanto paese ospitante. Il primo calcio d’inizio verrà dato proprio dai teutonici a Monaco di Baviera, mentre nel complesso saranno dieci gli impianti coinvolti.

Un Euro 2024 che si preannuncia scoppiettante e con tante possibili pretendenti al trono dell’Italia. Nel Bel Paese peraltro è arrivata la nota ufficiale che sancisce quale emittente televisiva trasmetterà l’evento.

UFFICIALE, Euro 2024 a Sky: trasmetterà in diretta le 51 gare

In merito alla trasmissione di Euro 2024 in Italia è arrivata una nota ufficiale da parte di ‘Sky’ con annesso annuncio nel corso della conferenza stampa di presentazione del palinsesto.

Nella nota dell’emittente televisiva si apprende che “su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania”.

Sei gironi da quattro squadre per un complessivo di 24 partecipanti che si daranno battaglia per provare ad arrivare al successo finale. Prima bisognerà stabilire la griglia di partenza attraverso la fase di qualificazione che è già iniziata, e che condurrà le grandi protagoniste all’evento in programma tra giugno e luglio dell’anno prossimo in Germania.

Il tempo stringe, il primo calcio d’inizio si avvicina sempre di più, e l’Italia non può permettersi di fallire un altro appuntamento dopo le recenti delusioni arrivate proprio dopo l’ultima edizione dell’Europeo. Il tutto nel 2024 sarà visibile sui canali di Sky.