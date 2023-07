Il Napoli non lascia, raddoppia: due colpi a centrocampo in arrivo

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, considerando i possibili movimenti in uscita nel mercato estivo: due nomi sul taccuino

Il mese di luglio è arrivato, e con esso l’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Presentato il nuovo allenatore Rudi Garcia, che avrà l’arduo compito di sostituire Luciano Spalletti dopo la conquista dello Scudetto, il Napoli inizia subito a costruire la squadra che il tecnico francese dovrà guidare nella prossima stagione.

Uno dei reparti più in odore di rivoluzione nella rosa partenopea è sicuramente il centrocampo, che sarà interessato dagli addii di Tanguy Ndombélé, che non sarà riscattato e tornerà al Tottenham, e probabilmente Diego Demme, in cerca di maggiore spazio e continuità dopo le tante panchine nell’ultima stagione. Oltre a loro, potrebbe essere in odore di cessione anche Piotr Zieliński, in scadenza nel 2024 e con un ingaggio al di fuori dei nuovi parametri decisi dalla società azzurra.

Napoli, due colpi a centrocampo: Gabri Veiga e Tousart nel mirino

I profili monitorati dalla dirigenza partenopea per sostituire i possibili partenti e rinforzare la mediana sono tanti ma, secondi quanto riportato da TVPlay.it, due in particolare sembrerebbero aver attirato l’attenzione degli azzurri: Gabri Veiga del Celta Vigo e Lucas Tousart, in forza all’Hertha Berlino. E potrebbe essere proprio Diego Demme la chiave per arrivare a quest’ultimo.

Il centrocampista italo-tedesco, infatti, sarebbe da tempo nel mirino del club della capitale, da poco retrocesso in seconda divisione e che vorrebbe affidare proprio al numero 4 azzurro le chiavi del centrocampo per ritornare il prima possibile in Bundesliga. Non avendo l’intenzione, o la disponibilità, di spendere ingenti somme di denaro, i tedeschi potrebbero offrire come contropartita, totale o parziale, proprio Tousart, profilo gradito a Rudi Garcia, che lo ha allenato al Lione nella stagione 2019-20.

Per Gabri Veiga, invece, il discorso sembra più complesso. I rapporti con il Celta Vigo sono ottimi fin da quando gli azzurri hanno prelevato dagli spagnoli Stanislav Lobotka, diventato perno della rosa negli ultimi anni, ma la clausola rescissoria da 40 milioni di euro spaventa un po’ la dirigenza partenopea. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a trattare, tentando di scendere fino a circa 30 milioni, per portare a casa una delle migliori mezzale dell’ultima stagione de LaLiga, autore di 11 gol e 4 assist.

La concorrenza della Premier League non sembrerebbe spaventare, visto che le principali interessate, Liverpool e Newcastle, hanno già effettuato massicci investimenti in quella zona con gli acquisti di Alexis MacAllister e Sandro Tonali. Ci sarebbe il Chelsea che, però, oltre ad aver speso 121 milioni di euro per il solo Enzo Fernández, non può mettere sul piatto la possibilità di giocare le coppe europee, mentre gli azzurri, in virtù della vittoria del campionato, disputeranno la Champions League da teste di serie in prima fascia. Il mercato è appena iniziato, ma già si entra nel vivo: ci aspetta una lunga estate dalle forti tinte azzurre.