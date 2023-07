Il Napoli vuole l’ex Milan: affare sempre più vicino

Il Napoli è pronto a piazzare un gran colpo: arriva direttamente dal Milan, l’affare ad un passo dalla chiusura

Il Napoli Campione d’Italia si muove e si riorganizza. Gli azzurri hanno salutato definitivamente Cristiano Giuntoli lo scorso 30 giugno, lasciato libero di andare alla Juventus ed il ds è già un lontano ricordo.

De Laurentiis si sta muovendo in prima persona sul mercato dopo aver rinunciato anche alle vacanze classiche in quel di Los Angeles. L’appetito vien mangiando recita un vecchio detto e l’aver vinto il tito.o dopo 33 anni ha fatto scattare un avera e propria molla nella testa del patron.

ADL non si accontenta ed è pronto a rilanciare; sogna un ciclo di vittorie, con un altro scudetto e, soprattutto, la Champions League. Ecco perché, dopo aver scelto Rudi Garcia come tecnico al posto di Luciano Spalletti, è pronto a rinforzare la rosa azzurra con quei calciatori funzionali al progetto, tenendo d’occhio sempre il bilancio.

Trattenere Victor Osimhen è quasi una priorità assoluta, peraltro portata a termine; il bomber nigeriano sembra addirittura vicino al rinnovo del contratto – stavolta con clausola – per restare ancora in azzurro.

Napoli, che colpo di ADL: arriva dal Milan

Non solo la rosa della prima squadra, però; De Laurentiis è al lavoro anche per la riorganizzazione della squadra dirigenziale del club dopo l’addio di Giuntoli. Se il patron ha quasi avocato a sé il ruolo in questa sessione di mercato, si sta muovendo per rinforzare anche quest’aspetto.

E così è entrato in “squadra” Antonio Sinicopri, fidanzato di Valentina De Laurentiis, la secondogenita del patron e reduce da una sorta di apprendistato accanto a Ciro Polito, ds del Bari. Dai pugliesi agli azzurri, dopo aver conseguito il patentino di direttore sportivo. Agirà accanto a Mantovani e Micheli che avranno maggiori poteri nell’organigramma azzurro. Il tutto, almeno, fino al termine della sessione di mercato in corso.

De Laurentiis, infatti, è rimasto affascinato dal lavoro di Frederic Massara al Milan ed è pronto ad affidargli le chiavi della direzione sportiva del club. Un profilo basso, in grado di lavorare a fari spenti su giovani obiettivi e di talento, anticipando la concorrenza.

Queste le peculiarità dell’ex braccio destro di Maldini che hanno convinto De Laurentiis ad investire su di lui. I primi contatti sarebbero già partiti e la trattativa addirittura in fase avanzata. E così De Laurentiis potrebbe mettere presto a segno un altro colpo di mercato, stavolta a livello dirigenziale. La miglior figura possibile per sostituire Cristiano Giuntoli, passato ai rivali della Juventus.