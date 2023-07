Antonella Fiordelisi infiamma Milano: nuovi scatti bollenti

Antonella Fiordelisi per le strade di Milano lascia senza fiato: la modella e showgirl davvero splendida in un look particolare

In molti, sui social, conoscevano già piuttosto bene Antonella Fiordelisi prima che partecipasse al Grande Fratello Vip. L’esperienza all’interno della Casa di Cinecittà ha però dato la celebrità definitiva alla modella e showgirl salernitana, che adesso è davvero uno dei personaggi più acclamati del web.

25 anni, Antonella si è fatta apprezzare non soltanto per il suo fascino ma anche per un carattere solare e sorridente che ha conquistato varie frange di pubblico. Non a caso, più e più volte i telespettatori l’avevano votata come preferita della settimana. Al GF Vip, abbiamo notato Antonella per eleganza e sensualità che come detto già si conoscevano. E per lei è stata una esperienza importante anche per trovare l’amore, con Edoardo Donnarumma. Al di fuori della casa, la storia sta procedendo, sebbene con alti e bassi. Le ultime frizioni sembrerebbero essere state appianate da lui con un mazzo di fiori e sarebbe tornato il sereno.

Antonella è sempre molto attiva sul web, con pose seducenti che non possono passare inosservati. Un appuntamento cult, quello sul suo profilo Instagram, che gli appassionati di calcio e sport coltivavano già in passato. Da quando, cioè, il suo nome era stato accostato a quello di Gonzalo Higuain per un presunto flirt, ma parliamo ormai di alcuni anni fa, quando l’argentino militava ancora con la maglia della Juventus. Ora, il suo seguito è diventato assai numeroso, facendone una delle bellezze più cliccate della community, con oltre un milione e mezzo di followers su Instagram.

Antonella Fiordelisi, scollatura profonda e bene in vista: una visione da vertigini, incontenibile

Come prevedibile, in questo inizio di estate Antonella si sta scatenando, una foto dopo l’altra, mettendo in risalto la sua sensualità avvolgente e irresistibile. Dopo alcune foto in costume nei giorni scorsi, Antonella è di nuovo a Milano, ma anche per le vie del centro sa sempre come risaltare con il suo look da urlo.

Completo di jeans, con pantalone e top aderentissimi, e una visione della scollatura in primo piano davvero da urlo. Il lato A come sempre rapisce l’attenzione dei fan, facendo battere forte il cuore. Like e commenti sono sempre meritatissimi, la Fiordelisi raccoglie applausi e accende la passione e la fantasia anche in una mise estremamente casual.