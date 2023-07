Dallo scudetto alla Serie B: colpo di scena a Napoli

Dalla vittoria dello scudetto alla possibile cessione in Serie B: un giovane azzurro è stato contattato da un club del campionato cadetto

Nelle ultime ore di mercato, il Napoli sta ultimando alcune operazioni prima di entrare nel vivo della sessione estiva di calciomercato.

Dopo la cessione di Kim al Bayern Monaco, gli azzurri hanno salutato anche Ndombelé e Bereszynski che sono rientrati rispettivamente al Tottenham ed alla Sampdoria dopo l’avventura al Napoli, in prestito.

La dirigenza azzurra sta, inoltre, ricevendo varie offerte per alcuni protagonisti della vittoria del terzo scudetto. Uno dei nomi richiesti nelle ultime ore è quello di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 nato a Cimitile, provincia di Napoli, che è molto apprezzato dal Parma di Fabio Pecchia.

Gianluca Gaetano è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Napoli, fino al 2019, quando ha esordito con la prima squadra nella gara di Coppa Italia vinta contro il Sassuolo. Qualche mese più tari, Gaetano ha esordito anche in Serie A, subentrando a Callejon nei minuti finali nella trasferta vinta a Ferrara, contro la SPAL. Il 10 dicembre 2019, sempre con la maglia azzurra, fa il suo debutto anche in Champions League, subentrando a Zielisnki al minuto 72, in quella che fu l’ultima gara di Ancelotti.

Nel gennaio 2020, Gaetano passa in prestito alla Cremonese, in Serie B. Qui, in sei mesi, ha giocato 15 gare mettendo a segno tre reti. Nella stagione successiva, resta alla Cremonese, segnando 7 reti in 35 presenze tra Serie B e Coppa Italia. Nell’agosto del 2021, il Napoli cede Gaetano ancora una volta al club lombardo: nella stagione 2021/22, il centrocampista napoletano è stato uno degli eroi della storica promozione della Cremonese in Serie A.

Complice la fiducia di Spalletti, Gaetano è rimasto a Napoli nella stagione appena terminata: con gli azzurri, però, non trova molto spazio. Per lui soltanto 12 gare giocate tra tutte le competizioni, condite da un gol e da un assist. Gaetano, però, ha coronato il sogno di una vita: vincere lo scudetto con il suo Napoli.

Gaetano cercato dal Parma: il centrocampista può lasciare Napoli

Dopo le ultime prestazioni positive per Gaetano ed il gol tanto desiderato, contro l’Inter, ci si aspettava una permanenza del calciatore in azzurro.

Permanenza, che ad oggi, non è del tutto esclusa anche se sul centrocampista classe 2000 si è fiondato un top team di Serie B: il Parma dell’ex Napoli Fabio Pecchia.

Il Parma, oltre a Gaetano, è interessato anche ad un altro calciatore di provenienza partenopea: stiamo parlando di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che ha avuto già esperienza in Serie B con Como e Cittadella.

Il club azzurro, con un’offerta importante potrebbe cedere Gaetano anche se probabilmente si opterà per un prestito, ovviamente dopo le dovute valutazioni di Rudi Garcia.