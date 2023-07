“Spalletti già pronto”: che annuncio sulla Juve

Clamoroso annuncio che coinvolge la Juventus: Spalletti è già pronto a prendere il posto di Massimiliano Allegri

Luciano Spalletti pronto a prendere il posto di Massimiliano Allegri. È questo il clamoroso annuncio che potrebbe sconvolgere le prossime settimane della Juventus.

Il tecnico di Certaldo ha lasciato Napoli, prendendosi un anno sabbatico dopo le fatiche della corsa folle per il terzo scudetto degli azzurri. Una corsa che ha lasciato non pochi strascichi, portando Spalletti a separarsi dai partenopei. Stessa sorte è toccata anche a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo e artefice del mercato che ha cambiato la storia del Napoli.

Dopo un lungo tira e molla, il dirigente ha ottenuto il via libera da De Laurentiis ed è ora pronto ad iniziare la sua avventura alla Juventus. Un’avventura dopo lo potrebbe seguire anche Luciano Spalletti. Sarebbe questa la strategia di Giuntoli per dare nuova linfa al progetto bianconero, reduce da due annate senza vittorie e con alla guida tecnica un Allegri che non convince i tifosi e non solo.

Anche l’ex dirigente del Napoli non vorrebbe l’allenatore di Livorno sulla panchina juventina ed ha pronto il grande ribaltone: arriva anche l’annuncio.

Dopo Napoli la Juventus, il piano di Giuntoli per Spalletti

Piazza pulita: è questo quanto dovrebbe fare Giuntoli dal momento del suo arrivo alla Juventus. A parlare è Michele Criscitiello a ‘Sportitalia’, definendo quelle che potrebbe essere le mosse del nuovo dirigente bianconero.

Via tutti i volti della ‘vecchia Juventus’, compreso Allegri che per lui è “un nemico giurato”. Il giornalista aggiunge: “Diranno che si amano, ma Giuntoli sa che Max ha sperato fino alla fine di riuscire a far saltare l’operazione”. Il motivo è nella necessità del tecnico di circondarsi di un direttore sportivo come Manna, mentre Giuntoli pianifica il clamoroso ribaltone: “Cristiano ha già pronto nel cassetto Spalletti“.

Per portare il tecnico di Certaldo in bianconero però servirà un’operazione mirata: “Il nuovo Direttore – aggiunge Criscitiello – dovrà avere la forza di fare piazza pulita”. Tutti via i rappresentati della Vecchia Signora, per far sì che il nuovo progetto sia davvero targato Giuntoli.

È questa la vera e unica strada per consentire all’ex ds del Napoli di mettere la propria impronta sulla Juventus che verrà. Una Juventus che potrebbe avere anche Luciano Spalletti in panchina. La strada è tracciata, bisognerà soltanto vedere se davvero il grande tradimento si concretizzerà o resterà una semplice indiscrezione di inizio estate.